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Google宣傳Gemini視頻被質疑誇大

【明報專訊】Alphabet（美：GOOG）旗下Google為新AI模型Gemini進行的宣傳遭遇挫折。據Google透露，Gemini最先進的Ultra版本較市面任何AI系統都更強大，可擊敗OpenAI的Chat-4模型，卻被質疑與Chat-4差距不大，宣傳或有誇大成分。Google發言人亦承認，有宣傳視頻經過剪輯。該股早段股價下滑2%。

彭博社由Parmy Olson撰寫的評論指出，Gemini Ultra在大多數基準測試，擊敗逾8個月前推出的GPT-4模型，但其分數僅比GPT-4高出幾個百分點，反映Google最新、最頂尖的AI模型，僅比至少一年前已完成開發的GPT-4只有「有限的改進」。倘新一代GPT-5稍後推出，Gemini又將被對手拋離。

此外，在宣傳片中，Gemini看來就像看懂一段段影片，並跟用戶實時互動，直接回應用戶的語音提問。

承認經剪輯 早段股價跌2%

但Google發言人證實，測試並非實時，或透過語音進行，當中有剪輯成分，意味Gemini的回應時間，比影片時間長。在測試中，Google其實是向Gemini展示從影片中截出的一張張靜態圖片，然後以文字提問它看到什麼，讓Gemini把圖片綜合起來進行推理，意味Gemini實際上並未看懂視頻，也並非與用戶實時語音對話。今年2月，Google推出AI聊天機械人Bard時，亦被發現提供錯誤答案，一度令該公司市值縮水逾1000億美元。

（綜合報道）

[國際金融]