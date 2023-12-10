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內地上月CPI跌0.5% 連續兩月通縮 分析：財策加碼預期升溫 料年底降準機會增

【明報專訊】中國再陷通縮。國家統計局公布，11月全國居民消費價格指數（CPI）按年下降0.5%，為2020年11月以來的3年最大跌幅，而降幅比10月跌0.2%擴大0.3個百分點，且連續兩個月錄通縮，而按月則下降0.5%，這比市場預期的跌幅0.2%為多。其中食品價格下降4.2%，非食品價格上漲0.4%。今年首11個月平均CPI按年上漲0.3%。分析師預期本月屬消費旺季，有望帶動CPI轉回正數，並提升市場對宏觀政策進一步加碼的預期，預期年底降低存款準備金率。

上月核心CPI漲0.6% 漲幅與10月相同

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月受食品、能源價格波動下行等因素影響，當中能源價格同比由漲轉降，對CPI按年下拉影響比10月增加0.19個百分點所致。至於扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與10月相同，繼續保持溫和上漲。據測算，在11月CPI按年降幅中，翹尾影響約為0，10月為負0.2個百分點。對於CPI按月下降0.5%，董莉娟認為，主要是天氣偏暖農產品供應充足、國際油價下行和出行等服務消費需求季節性回落影響。

食品價按年降幅擴大 豬肉價跌32%

數據顯示，11月食品價格按年降幅擴大0.2個百分點，當中豬肉價格按年下降31.8%，降幅擴大1.7個百分點。董莉娟指出，從按月看，生豬出欄量有所增加，加上天氣偏暖，部分醃臘需求延後，豬肉價格超過季節性回落而下降3%，雞蛋、食用油、牛羊肉、禽肉類和水產品價格降幅在1.1%至10.5%之間，降幅均有擴大，鮮菜價格由10月下降3.8%轉為11月上漲0.6%，鮮果價格上漲2.7%，漲幅擴大0.5個百分點。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向內媒表示，11月官方採購經理指數（PMI）數據、物價數據整體遜預期，加上年底銀行間流動性有所收斂，預計年底前後中國人民銀行或推出結構性工具及降準機會增加。保銀投資首席經濟學家張智威向彭博稱，內需疲弱導致通縮壓力加大，突顯財政政策支持的重要性。財信研究院副院長伍超明認為油價回落、服務需求恢復偏慢，均不利於非食品價格企穩回升。

明報記者