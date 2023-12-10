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美股三大指數齊升 標指見近兩年高

【明報專訊】美股三大指數上周五齊升，標指創今年新高，收報4604點，升0.41%，且為去年1月14日以來的近兩年高位，道指收報36,247點，上升0.36%，納指收報14,403點，上升0.45%。部分中概股逆市向下，經營主題樂園的金生遊樂（美：GDHG）股價更急跌逾41%。

花旗：標指有11%上升空間

總計全周，道指上升不足0.1%，標指及納指分別上升0.2%及0.7%。美國經濟數據包括上月非農業職位增19.9萬個勝預期，以及失業率按月跌0.2個百分點，至3.7%，提高投資者對經濟軟着陸的期望。標指連升6周，為2019年11月以來最長升浪，今年以來累升約20%。花旗預測標指明年底目標價5100點，較現水平有約10.8%潛在上升空間。雖然存在經濟衰退風險，花旗看好企業盈利增長改善。

中概股弱 金生遊樂再跌41%

中概股表現偏弱，金生遊樂上周四插水式下跌約89%後，上周五再跌41%，至1.36美元，繼早前遭沽空機構狙擊後，律師行Hagens Berman披露正調查該公司管理團隊及財務業績是否誤導投資者。此外，京東（美：JD）在美國股價跌近2%，納斯達克交易所公布將該股連同Zoom（美：ZM）等6隻股份剔出納斯達克100指數，將於本月18日開市前生效。

納斯達克100剔出京東等

港股夜期上周五收報16,327點，跌55點，比現貨收報16,334點低水7點。港股ADR普遍下跌，比例指數報16,301點，比上周五恒指收市再跌33點。在藍籌ADR中，中國海外（0688）ADR跌3.8%，而友邦（1299）ADR和匯控（0005）ADR各升1%。

市場關注內地11月全國居民消費價格指數（CPI）按年降0.5%，第一上海首席策略師葉尚志認為，CPI報負數，可能是受到消費意欲動力不足所影響，他估計對內需消費股不利。