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學者：M2收縮達一年 經濟不可能增長

【明報專訊】部分經濟師對美國經濟看得不淡，較有可能「軟着陸」，但也有另類聲音指出，美國貨幣供應增長停滯或拖累經濟，埋下隱憂。美國賓州華頓大學金融學名譽教授Jeremy Siegel認為，當M2在跌，經濟不可能增長，貨幣供應至少要增長半成，經濟才有顯著增長。

貨幣供應增長約5% 通脹有望重返2%目標

美國M2供應由去年12月以來一直收縮，10月份M2供應按年收縮3.3%，連續11個月錄得按年收縮。Jeremy Siegel指出，美國貨幣供應對美國經濟構成重大警告，現時M2供應是第二次世界大戰以來最長停滯，當貨幣供應零增長，意味出現失業、衰退、通縮等。他預計，貨幣供應增長要達約5%，經濟才有體面的增長，通脹亦有望重返美聯儲的目標水平2%。

根據「薩姆規則」（Sahm rule），最近3個月移動平均失業率倘較過去12個月最低失業率高出至少50點子，即屬衰退先兆。美國8至10月平均失業率錄3.83%，較過去12個月低位3.40%高43點子，趨近50點子水平。Jeremy Siegel促請美聯儲調低息口，為經濟減輕壓力。

不過，美聯儲短期內減息機會似乎不大，據芝商所FedWatch工具顯示，目前市場押注美聯儲本月維持息率不變的機率高達97.7%，要到3月會議才有機會減息，多達51.9%機率減息25點子。

[企業地球村]