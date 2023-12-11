moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店

標籤：經濟

【明報專訊】新冠疫情過後，市民出行增加，經營專營巴士的載通國際（0062）旗下龍運巴士載客量更超過疫情前。不過，未來因應每年購置巴士耗資約8億至10億元，加上燃料及工資成本漲高，該集團助理總監（財務）張美霖期望，新增巧明街租盤The Millennity為其帶來比目前更多的租金收入，幫補營運，同時亦探討開拓更多非票務收入，如在轉車站增設便利店、開放車廠充電設施予公眾使用等。

明報記者 陳偉燊

張美霖說，現時九巴日均載客270萬人次，回復至疫情前逾九成；龍運日均亦載客12.2萬人次超過疫情前。但是其同時面對成本上漲及龐大購車開支。目前載通的專營巴士數目約4300輛，並擬在2040年之前全面轉用電動巴士。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕不諱言：「購置電動巴士成本比柴油巴士高40%，但是料長遠可節省維修、保養成本。」

安裝智能櫃增收入

他指出目前油價及工資，分別佔九巴營運成本20%及60%，對現金流需求大，因此他們擬開拓更多非票務收入幫補，期望減低加價壓力。他透露：「除了在車身上及App上賣廣告取得收入之外，九巴亦正積極和政府協商，於日間車隊在外運作期間，開放車廠內電動車充電設施供公眾使用。」同時他們已經在巴士總站安裝智能櫃，至今共在15個地點安裝，預計明年第1季增至35個地點，方便乘客使用同時，拓收入來源。

欲灣區拓網約車服務

此外，由於九巴站頭亦有安裝太陽能板，簡學悕說，這除了有助減省用電成本，料亦有部分站點設施可以上電網，增加收入。他們甚至會在大型轉車站增設便利店，冀增加租金收入。而當大灣區正發展智慧交通，旗下非專營業務如陽光巴士可以探討開發Mobility on Demand網約車服務，至於會否在港發展相關服務，則長遠有待和政府進行政策研究和磋商。

至於「老本行」車務方面，九巴擬擴展北部都會區路線爭取更多客源。而因應東鐵過海線開通影響載客量，九巴已相應調整並開拓大埔及沙田往來荃灣路線，藉此更有效利用車隊資源。同時在確保不用新增太多巴士下吸納更多乘客，九巴已經引入31個轉車站提供轉乘優惠，並在App上顯示車客量情况，助市民更易掌握車務並吸引選乘。

加添太陽能薄膜減耗能

在提升營運效益、節省成本方面，九巴除了確保車隊做好保養以最好狀態營運，亦引入車長駕駛反饋系統，透過App掌握車長駕駛表現，減少空轉等虛耗能源情况，並讓逾九成表現達綠色認證的車長每月獲發400元獎金激勵。九巴甚至擬在明年初將置有太陽能薄膜的巴士增至2000輛，料有助減低柴油車耗油5%，亦令電動巴每天行駛里程增加10公里。

張美霖還指出，建基於擁有40萬會員的Club 1933，擬加強和集團持股35%的深圳巴士在交通資訊及付費方面的交流，藉此擴大客運網絡。同時亦正透過巧明街The Millennity招租，加上原有荔枝角總部大樓非自用部分及隔鄰的曼坊商場全面出租，料租金收入比目前更多，相信有助幫補專營巴士業務所需。