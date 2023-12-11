載通力拓非車務收入 應付未來開支 提升租金收入 洽開放充電設施 研增設便利店

明報記者 陳偉燊

張美霖說，現時九巴日均載客270萬人次，回復至疫情前逾九成；龍運日均亦載客12.2萬人次超過疫情前。但是其同時面對成本上漲及龐大購車開支。目前載通的專營巴士數目約4300輛，並擬在2040年之前全面轉用電動巴士。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕不諱言：「購置電動巴士成本比柴油巴士高40%，但是料長遠可節省維修、保養成本。」

安裝智能櫃增收入

他指出目前油價及工資，分別佔九巴營運成本20%及60%，對現金流需求大，因此他們擬開拓更多非票務收入幫補，期望減低加價壓力。他透露：「除了在車身上及App上賣廣告取得收入之外，九巴亦正積極和政府協商，於日間車隊在外運作期間，開放車廠內電動車充電設施供公眾使用。」同時他們已經在巴士總站安裝智能櫃，至今共在15個地點安裝，預計明年第1季增至35個地點，方便乘客使用同時，拓收入來源。

欲灣區拓網約車服務

此外，由於九巴站頭亦有安裝太陽能板，簡學悕說，這除了有助減省用電成本，料亦有部分站點設施可以上電網，增加收入。他們甚至會在大型轉車站增設便利店，冀增加租金收入。而當大灣區正發展智慧交通，旗下非專營業務如陽光巴士可以探討開發Mobility on Demand網約車服務，至於會否在港發展相關服務，則長遠有待和政府進行政策研究和磋商。

至於「老本行」車務方面，九巴擬擴展北部都會區路線爭取更多客源。而因應東鐵過海線開通影響載客量，九巴已相應調整並開拓大埔及沙田往來荃灣路線，藉此更有效利用車隊資源。同時在確保不用新增太多巴士下吸納更多乘客，九巴已經引入31個轉車站提供轉乘優惠，並在App上顯示車客量情况，助市民更易掌握車務並吸引選乘。

加添太陽能薄膜減耗能

在提升營運效益、節省成本方面，九巴除了確保車隊做好保養以最好狀態營運，亦引入車長駕駛反饋系統，透過App掌握車長駕駛表現，減少空轉等虛耗能源情况，並讓逾九成表現達綠色認證的車長每月獲發400元獎金激勵。九巴甚至擬在明年初將置有太陽能薄膜的巴士增至2000輛，料有助減低柴油車耗油5%，亦令電動巴每天行駛里程增加10公里。

張美霖還指出，建基於擁有40萬會員的Club 1933，擬加強和集團持股35%的深圳巴士在交通資訊及付費方面的交流，藉此擴大客運網絡。同時亦正透過巧明街The Millennity招租，加上原有荔枝角總部大樓非自用部分及隔鄰的曼坊商場全面出租，料租金收入比目前更多，相信有助幫補專營巴士業務所需。