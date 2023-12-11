moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

觀塘Millennity寫字樓暫租出四成

標籤：經濟

【明報專訊】載通國際（0062）近期正聯同母公司新鴻基地產（0016），推動重點項目觀塘巧明街98號The Millennity招租。該集團助理總監（財務）張美霖表示，儘管現時市况租金叫價難免遇到壓力，但是她指出，該項目的寫字樓部分已出租四成，料至明年初有望增至七成水平。

她說，The Millennity總樓面達115萬平方呎，當中寫字樓及10層商場各佔65萬平方呎及50萬平方呎，以及有可供充電的400個車位。由於該項目距離牛頭角港鐵站只有5分鐘步程，並且有天橋連接。項目本身取得綠色認證，並且使用新科技做好用水用電量管理，因此在滿足租戶的ESG要求方面有其吸引點。

她說：「目前該盤寫字樓部分出租率超過四成，當中大租客包括強積金管理局，隨着租客陸續遷入後，期望到明年初出租率可以增至七成。」

商場料明年第2季開幕

The Millennity商場部分則料到明年第2季開幕，至於與鄰區多個商場比較有何新賣點，張美霖則大賣關子，謂有待公布。同時依目前市况，她不諱言租金叫價上會遇到壓力，但是由於該項目由新地出任租賃代理，並且掌握鄰近項目租務及租客狀况可予配合，加上項目租戶不用另行提供交通接駁，因此她料項目在爭取租客方面有競爭力。