觀塘Millennity寫字樓暫租出四成

她說，The Millennity總樓面達115萬平方呎，當中寫字樓及10層商場各佔65萬平方呎及50萬平方呎，以及有可供充電的400個車位。由於該項目距離牛頭角港鐵站只有5分鐘步程，並且有天橋連接。項目本身取得綠色認證，並且使用新科技做好用水用電量管理，因此在滿足租戶的ESG要求方面有其吸引點。

她說：「目前該盤寫字樓部分出租率超過四成，當中大租客包括強積金管理局，隨着租客陸續遷入後，期望到明年初出租率可以增至七成。」

商場料明年第2季開幕

The Millennity商場部分則料到明年第2季開幕，至於與鄰區多個商場比較有何新賣點，張美霖則大賣關子，謂有待公布。同時依目前市况，她不諱言租金叫價上會遇到壓力，但是由於該項目由新地出任租賃代理，並且掌握鄰近項目租務及租客狀况可予配合，加上項目租戶不用另行提供交通接駁，因此她料項目在爭取租客方面有競爭力。