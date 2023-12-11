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李寧22億向恒地購港匯東 作港總部

標籤：經濟

【明報專訊】中國體育用品股李寧（2331）發通告指出，提出以作價22.08億元收購恒地（0012）旗下全資附屬公司Vansittart Investment Limited（目標公司），該公司持有北角全幢商業大樓「港匯東」，李寧指出，擬將港匯東一部分作為集團於香港的總部，料收購於明年1月28日前完成。

北角全幢商廈 呎價1.5萬

按照收購協議，李寧亦需承接恒地旗下全資附屬公司發邦一筆價值約5.88億元無抵押及免息銷售貸款。通告指，據李寧所委任獨立物業師於上周二（5日）估算，「港匯東」估值約24.6億元。而截至去年12月31日，目標公司資產淨值為27.32億元。

港匯東為位於北角電氣道218號的商業大樓，落成於2019年第4季，前身為恒地旗下麗東酒店，總建築面積約14.4萬平方呎，包括22層商業和辦公空間，以及兩層零售區域。若以收購作價計，每平方呎售價約1.5萬元。

李寧表示，是項物業收購展現集團對香港業務前景充滿信心，並標誌其落實執行加強國際業務發展的計劃；又指擬於完成後與物業現有租戶商討續約事宜，或為尚未租賃之物業空間物色新租戶。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，恒地是次以平均呎價1.5萬元「割愛」港匯東，對於全新入伙不久、恒地品牌旗下有質素保證的甲級商廈而言，認為其作價相當合理，甚至「超值」；另外，有市場分析認為，恒地利息開支龐大，加上近兩年物業銷量回籠速度較慢， 故出售非核心物業或資產，為發展商增加資金常用方法之一。

恒地去年4月曾出售安蘭街18號頂層複式戶，成交價1.7億元，惟買方今年4月取消交易。

至於恒地對上一次出售整幢商廈則要追溯至2018年1月，當時以總作價99.5億元，平均呎價約3萬元出售京華道18號，予以中科創資本及太平信託組成的繁勝集團，出售總樓面面積達33萬方呎。