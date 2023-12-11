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中金繆延亮：內地明年通脹料溫和回升 利股市

【明報專訊】建銀國際證券趙文利在上文認為，港股上周跌至超賣後，已陸續確認「估值底」、「政策底」、「經濟底」、「盈利底」和「流動性底」，料恒指在今年底前有機會重上16500點，明年在16500點至20500點之間徘徊。中金公司研究部執行負責人、董事總經理繆延亮亦有類似的觀點，指由於明年內地通脹料溫和回升，名義經濟增長率（Nominal GDP Growth Rate）明年料比今年更快，對中國股市屬正面。

中金公司繆延亮近日在該行所舉辦的「媒體工作坊—研究部專場」上及之後接受書面訪問時指出，受惠多個利好因素，預期內地明年經濟會繼續復蘇：「第一，預期政策會繼續發力，無論是從發行國債等財政政策、抑或貨幣政策均繼續發力，可望化解房地產市場風險，支持資本市場健康發展；今年通脹較低，明年通脹料溫和回升，故此名義經濟增長率明年料比今年更快；第二，美國加息周期料已見頂，10年期國債孳息率由高位逾5厘回落至現時約4.2厘，緩解外圍高息環境。」

名義經濟增長率，是以實際經濟增長率（Real GDP Growth Rate）乘以反映物價的GDP平減指數來計算，目前投資界普遍預期，明年內地實際經濟增長率約5%，與今年相若，故此，若要實現明年名義經濟增長率高於今年，主要動力料來自通脹升溫，換言之，明年內地CPI按年增長預測料不會如今年般被市場多次調低（見圖）。

料消費信心升 支撐物價回暖

繆延亮認為，明年內地通脹料溫和回升，主要原因或在於明年內地實際經濟增長的逐步修復，特別是豬價周期觸底反彈、居民消費信心提升支撐可選消費品價格回暖等因素支持，他表示：「我們認為今年內地CPI同比增速約為0.4%，而明年有望回升至1.7%左右」。

根據繆延亮的分析，內地宏觀政策都是為經濟增長目標服務的，最重要是經濟增長目標定在哪一水平，下一步才看實現這個增長目標需要什麼政策。

城鎮化帶來需求 中國樓市非當年日本

另外，繆延亮亦指出，中國房地產市場目前的情况，並非1980年代末期泡沫爆破後的日本，原因是日本1980年代末期地價很高，中國現時沒有此問題，地價相對不高，建好的大量住宅均是用來住的，過去10年每年平均有約1400萬人口、累積約1.4億人口從農村進入城市，故期內城鎮化比率由約53%大幅提升至約65%，而目前的65%與日本當年的80%有很大差距。

繆延亮強調，中國經濟正在面臨增長模式轉變，對房地產的依賴減少，增長亮點在數字經濟、電動車及新能源等，而這些領域的技術均在全球領先。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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