貝萊德：美明年高通脹高息料持續

【明報專訊】恒指現已跌至逾一年低位，估值更跌近歷史低位，相信不少讀者關心是否入市低吸的良機，故此今期封面故事除了訪問熟悉國策的建銀國際證券及中金公司等中資金融機構要員外，亦由外資機構、截至今年9月底資產管理規模（AUM）高達9.1萬億美元、屬全球領先的貝萊德分析明年美國息口走勢，這對中國以至全球股市及金融市場均具重大影響力。
貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）預測，美國通脹短期難以回落至聯儲局目標的2%，故此當局暫不會減息，認為投資者要為明年高息環境持續做好準備。
統計資料顯示，在1973年至今的8次美國加息周期，觀察到以下的亮點：（一）最終加息與首次降息之間的平均時間為5.4個月，最短一個月，最長15個月；（二）美國通脹在首次減息時平均為5.2%，若扣除高通脹的70年代，平均為3.4%，只有一次低於2%（2019年）；（三）在該8次加息周期，其中6次導致經濟衰退。
由於美國10月核心個人消費開支（Core PCE）通脹按年增長率已回落至3.5%，短期料繼續回落，或會跌至低於1980年代以來美國首次減息時的平均通脹率3.4%，令市場對明年上半年、甚至首季便減息有憧憬。
不過，龐文博表示，美國正重整供應鏈，其間難免會帶來高通脹，在高通脹環境持續下，他相信，即使聯儲局日後減息，減息力度亦會較過去幾次的周期低，強調要為明年高息環境持續做好準備。
美國聯儲局在香港時間本周三及周四將召開今年最後一次議息會議，料會更新對明年通脹及息口的預測，讀者宜密切留意。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）