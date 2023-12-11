港富二代傾向更早返家族打工 瑞銀中大調查 追求職業自由度不及西方

明報記者 田越

瑞銀與香港中文大學於本月初發表了合作完成的白皮書《無邊界成功：亞洲地區家族新一代的職業生涯》。該白皮書發現，八成的被訪新一代會參與家族事務，其中74%的新一代會創立自己的企業。由此，該白皮書認為，家族新一代雖然更想要獨立的職業生涯，但也對回到家族企業中保持開放態度。

西方個人發展較集體貢獻重要

瑞銀財富管理家族諮詢、藝術與收藏部聯席全球主管洪永鑫（Thomas）認為，東西方文化的區別也對家族新一代的職業路徑產生影響。西方文化裏往往個人發展比集體貢獻更為重要，因此西方的新一代有更大的自由度可以選擇自己的職業發展。相比之下，亞洲地區的新一代則會更早回到家族企業。

該白皮書採訪了50位亞洲新一代成員，並把其職業路徑分為4大類：當中，38%的被訪者屬於「世界探險家」；30%為「家族企業管家」；20%為「家族企業的遠見者」；12%為「專注的創辦人」。白皮書指出，「世界探險家」的特色是獨立且適應性強。他們願意跨越職業界限。雖然早期他們更喜歡在外面工作，但大約70%的人在30歲左右返回家族企業。而「家族企業管家」則為穩定、忠誠的代表，他們在短暫接觸外部工作後，長期受僱於家族企業。

冀激勵新一代思考職業生涯

關於研究目的，Thomas表示，瑞銀意識到亞洲關於家族企業新一代職業生涯的研究頗有空缺，並且他見到愈來愈多家族新一代選擇回到家族企業甚至家族辦公室工作。Jeremy補充道，他發現亞洲社會的家族企業新一代中，仍然有很多人不知道自己想做什麽，他們更多的是跟着父母的指令而工作。Jeremy希望此次白皮書可以激勵更多正在成長的一代，思考自己的職業生涯，並幫助提高整個家族對職業生涯規劃的認識。

白皮書共訪問了50位來自大中華、東南亞等地的家族新一代。當中，36%來自香港。所有被訪者均為35嵗以上人士。