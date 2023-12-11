富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客

明年續強攻私貸 紓按揭弱影響

葉嘉敏表示，今年高息吸引新客同時，亦有花時間了解客戶的其他需要，推動信用卡、理財等服務。明年高息過後，活期存款比例回升，她指透過提升手機銀行體驗，將該行服務帶進客戶日常使用，減少因存息競爭而流失客戶，例如在上周起客戶可經轉數快和PromptPay，於泰國向商戶進行二維碼支付，是首批開通的銀行。

利息高企影響貸款增長，葉嘉敏表示，零售貸款餘額雖因按揭減少而下降，但私人貸款餘額今年增長50%，部分由小企業經營周轉需求帶動。隨着利率下降，私貸續為明年貸款業務重點，料有助減輕明年按揭繼續疲弱對零售貸款的拖累。另外，因近年富邦香港融資狀况和財務表現改善，上月底獲標普調升信貸評級展望至「正面」，標普料富邦未來兩年信貸有中高單位數增長。

富邦早前重修中環總行，面向德輔道中的地面樓層改劃為財富管理中心，將於明日（12日）開幕，葉嘉敏表示，明年將改裝尖沙嘴分行，增加財富管理中心樓層。目前該行有16個網點，她指在計劃拓展新點時，會以快閃店實測場地客流量，以及客戶是否與其目標相符，例如上月在元朗Yoho Town進行實測，並提供信用卡、預約財富管理服務等。