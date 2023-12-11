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富邦今年零售存款增25% 拓定期回報產品留客

標籤：經濟

【明報專訊】今年中小銀行以高定存利息吸存款，同時有助拓展新客，富邦香港執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，年初至今的零售客戶數目，較去年底增加三成，零售存款增加25%。定存息高企料於明年結束，她指今年已同時提升數碼服務和分行體驗留客，亦會發展定期回報產品，提供更多選擇予客戶：「客戶收開5厘定期，即使變回3厘半也會覺得低，問有什麼可以買。」

明年續強攻私貸 紓按揭弱影響

葉嘉敏表示，今年高息吸引新客同時，亦有花時間了解客戶的其他需要，推動信用卡、理財等服務。明年高息過後，活期存款比例回升，她指透過提升手機銀行體驗，將該行服務帶進客戶日常使用，減少因存息競爭而流失客戶，例如在上周起客戶可經轉數快和PromptPay，於泰國向商戶進行二維碼支付，是首批開通的銀行。

利息高企影響貸款增長，葉嘉敏表示，零售貸款餘額雖因按揭減少而下降，但私人貸款餘額今年增長50%，部分由小企業經營周轉需求帶動。隨着利率下降，私貸續為明年貸款業務重點，料有助減輕明年按揭繼續疲弱對零售貸款的拖累。另外，因近年富邦香港融資狀况和財務表現改善，上月底獲標普調升信貸評級展望至「正面」，標普料富邦未來兩年信貸有中高單位數增長。

富邦早前重修中環總行，面向德輔道中的地面樓層改劃為財富管理中心，將於明日（12日）開幕，葉嘉敏表示，明年將改裝尖沙嘴分行，增加財富管理中心樓層。目前該行有16個網點，她指在計劃拓展新點時，會以快閃店實測場地客流量，以及客戶是否與其目標相符，例如上月在元朗Yoho Town進行實測，並提供信用卡、預約財富管理服務等。