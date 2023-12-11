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livi Bank：力谷中小企商銀 吸逾2700家開戶

標籤：經濟

【明報專訊】由中銀香港（2388）、京東數科及怡和所組成的虛擬銀行──理慧銀行（livi Bank）行政總裁孫大威表示，旗下中小企商業銀行服務livi Business將為未來業務發展重點。他續指出，仍會保持個人客戶服務，但不會再以往大規模進行個人客戶「吸客」，livi Bank將與現有30萬客戶建立長期關係，以及吸引他們持續使用為目標，而未來科技創新及產品方面，將聚焦予中小企。

livi Bank於3月推出livi Business商業理財服務，吸引超過2700家中小企開戶，而中小企貸款金額持續上升。截至11月底，貸款餘額超過4.6億元，該行期望明年可保持雙位數增長。另外，該行亦於11月底，加入香港按揭公司的中小企融資擔保計劃（SFGS），為中小企提供分別高達八、九成的擔保產品。

冀貸款餘額明年雙位數升

livi Bank顧問陳占明稱，目前中小企貸款大部分均以人手執行，因其貸款金額亦較大，貸款時有一定憂慮，因此livi bank審核貸款時，認為需要至少與借款客户實體見面一次，認證其貸款文件才有保障。科技總監林冠宇表示，該行於SFGS貸款過程中，正處於標準化及自動化之間，其營運模式於初期學習階級，直至對其業務有信心時，才考慮將其轉變成全電子化。

金管局正籌備銀行間客戶數據分享平台（IADS），於客戶的授權下，銀行之間可分享該客戶於其他銀行的帳戶資料。陳占明表示，若IADS落地，將可以節省實體見面的步驟，有助推進貸款過程及控制風險。林冠宇表示，livi bank已簽署有關協議，待IADS推出後即可運用。