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供應商Geek+：回本期約3年

【明報專訊】幾十部至100多部機械人在一個貨倉內自主移動執貨，以往在香港很難想像，但原來近年已不太罕見。除了e+Solutions，零售電商喆麗控股（YesAsia）（2209）去年11月亦宣布，其智能訂單履行中心已動用到145部極智嘉（Geek+）的AMR機械人，相信是全港電商行業最大規模應用AMR的倉庫。

極智嘉（Geek+）香港及台灣業務發展總監蕭定山表示，極智嘉2015年在內地成立，2017年再在香港設立極智嘉國際有限公司，以開拓香港、台灣和外國業務。現時香港約有40個客戶，除電商和電商物流公司，還有超市、便利店等連鎖店集團，港鐵、港燈等公用事業，以及香港郵政、機電工程署等政府部門。

港鐵港燈香港郵政皆為客戶

若不計算貨倉改裝工程，只計算採購AMR的投資，客戶回本期約為3年。至於每年技術支援、保養和維護費用，則在AMR採購價的15%以內。

由於本地貨倉樓底一般不高，所以本地客戶較多採用「貨架到人」方案。即是好像前文提及的AMR般，將整個貨架運送到工作站。但如果貨倉的樓底較高，每箱貨品又較大較重的話，「貨架到人」方案會比較浪費電力，應採「貨箱到人」方案。「貨箱到人」方案為混合使用一大一小兩種機械人。高身機械人會徘徊在貨倉通道，只負責從貨架取出需要出貨的貨箱，將它們交給小型AMR機械人，由後者運送到工作站。小型AMR每次只運送一個貨箱，時速可達11公里。這樣兩者配合，效率更高，用電更少。本地也有部分超市使用「貨箱到人」方案。

[新經濟新天地]