退休前儲備不足 忌突轉高風險投資

本人預計兩年內退休，但發現退休後只有250萬元現金，可能不夠支付退休開支，以往沒有投資習慣，如果按現時開支，幾年後便會「乾塘」，我應否開始進行高風險投資，讓退休資產短期內倍增？

筆者回覆：

如果臨近退休才發現退休金不足，最直接的方法是延遲退休年齡，若由62歲延遲到65歲才退休，便等於多3年時間做準備，以讀者現時的收入和支出，5年後應可為儲備增加50萬至60萬元，不失為一個可考慮的方向。

若她一向保守，突然想一改投資取態，由保守的投資者突然轉為進取型，又是否可行？的確有部分人會認為參加一些高風險投資如期權、窩輪、孖展投資等，能短時間內致富，身家倍翻，但有一些潛在的風險和挑戰必須要考慮。

例如保守的投資者可能缺乏處理高風險投資的經驗和知識。投資市場涉及複雜的因素和不確定性，沒有足夠的準備可能導致投資決策的不理智。另一方面，儘管投資者希望追求更高的回報，但他們的風險承受能力可能不足以應對高風險投資帶來的波動和損失。

宜延遲退休年齡 可採安老按揭

除了避免進行高風險投資外，即將退休人士亦應為自己訂立一個切實可行的投資目標，避免好高騖遠。

最近投資基金公會調查顯示，65歲以下在職人士要求投資的平均回報率為11%，55歲以上和高收入人士要求回報率更高。然而近年投資回報率普遍在6%至8%，遠遠低於受訪者期望。這項調查正好反映，不少投資人士都誤判自己的投資表現，認為自己能大幅跑贏大市，事實告知即使能與大市同步，其實已十分不錯。若你訂立的預期投資回報與實際回報每年有幾個百分比的偏差，將會大大影響到退休規劃。

因此，高風險不等於高回報，亦不要高估自己的投資回報，與其希望短時間內以不習慣的方式博一博，倒不如以合適投資策略配置資產，平衡波幅與風險，製造退休現金流。以250萬元資產，6%至8%回報便能製造每月1.25萬至1.7萬元的現金流。

其次，司徒女士亦可以善用手上的物業，為自己製造現金流。現時政府的「退休三寶」中，安老按揭便是專為有樓的退休人士而設，業主可利用住宅物業作為抵押品，向貸款機構獲取安老按揭貸款。

例如以司徒小姐的物業計算，市值700萬元，採定息計劃，終身提取，每月可以領取約1.5萬元金額。雖然物業已抵押予貸款機構，但借款人仍是物業業主，可繼續安居在原有物業直至百年歸老。

如此安排之後，司徒女士便能擁有每月約3萬元的現金流，理應可支付大部分的退休開支，所以，只要採用合適的策略，加上活用手上資產，便可輕鬆退休。

信達興業董事 物業理財專家

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