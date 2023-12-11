moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳正犖：日本終放鷹 日圓看俏

【明報專訊】市場憧憬日本央行退出超寬鬆貨幣政策或有進展，日本10年期政府債券收益率上星期曾經單日抽升逾11個基點，創今年以來最大升幅。日本央行行長植田和男與首相岸田文雄交談之後發表的講話，以及日本央行副行長冰見野良三接受另一個訪問時的言論，均涉及退出負利率政策的可能性，植田亦淡化加息可能造成的損害，加劇市場的猜測。利率期貨市場目前顯示日本1月加息的可能性接近50%，較本月初的18%顯著上升。

日本央行終於「放鷹」，日圓試過日內抽升近4%，美元兌日圓大幅下跌至接近5個月低位。短期要留意200天移動平均線和斐波那契回調（Fibonacci Retracement）顯示的142.32至142.35區間為關鍵支持區，若跌穿則看139.40，即日圓有機會進一步反彈。

美元兌瑞郎阻力位或處0.8856

美元兌日圓在技術上超賣，但若減息預期進一步升溫，美元兌日圓或持續下跌。另外，在風險胃納及瑞士失業率上升的前提下，歐元兌瑞郎及美元兌瑞郎上漲，這或促使瑞士央行在即將舉行的議息採取更鴿派的立場。美元兌瑞郎的阻力位或在0.8856。

渣打香港財富管理高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳正犖 匯市前瞻]