陳永傑：美樓市強勢 創歷史新高

與去年底比較，美國樓市升幅更大，達到4.6%，反映去年底美國樓市跌幅最為明顯。

不過，美國樓市走勢比較美國股市更強勁，因為美國樓市經已創出歷史新高，美國股市暫時尚未登頂。住宅仍是世界上抗跌能力最強的熱門投資工具，跑贏許多投資產品，包括美股。

近月，美股走勢轉強，道瓊斯工業平均指數只比頂峰略低，只要再上升1.5%，就能夠破頂。納斯達克指數距離頂峰較遠，尚低9%，較道指遜色。筆者不僅覺得現時美樓美股走勢凌厲，如果聯儲局減息，將會有更大刺激。

聯儲局理事沃勒表示，愈來愈相信聯儲局目前的政策足以將美國通脹率降至2%的目標。他表示，通脹正穩步向下，但仍然過高，現時談論能否持續放緩依然為時尚早，他強調還有很大不確定性。若果通脹持續回落數個月，相信當局就可以開始減息。就業市場仍相當緊張，近期長期利率下降，亦緩和了信貸緊縮狀况。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比指出，擔憂聯儲局將利率維持在太高水平的時間過長，一旦通脹率有望回到2%，聯儲局將需要減息。

11月底美國10年期債息見逾兩個月新低，跌至4.243厘。反映利率預期的美國兩年期債息低見4.556厘。

筆者相信假如減息機會成為趨勢，美國債息將會進一步下滑，美國樓市股市會持續上升，帶動全球樓市股市上揚。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]