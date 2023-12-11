布少明：一手趨旺 後市添動力

事實是，近期新盤銷售已愈趨暢旺，亦反映市場氣氛漸入佳境。筆者認為更值得留意的是該龍頭發展商逆市略為調高售價賣盤，為近期極為罕有的加價推盤，可見其對項目銷情及樓市後市信心十足的做法。同時，近期二手未見明顯突破，但按照土地註冊處數據，11月二手註冊量錄得約2202宗，按月增加約15%，升幅不大，但穩中回勇。

利好樓市因素悄悄成形，不過暫時被市場「選擇性」忽略，例如「先免後徵」對樓市的利好作用。據房屋局最新資料，由10月25日《施政報告》當日至11月24日，一個月接獲132宗申請，到11月30日申請宗數增加至183宗，不足一周增加51宗，反映專才入市速度加快。

總括而言，目前香港樓市及股市表現平平，或多或少影響投資氛圍，相信是由於各大銀行均以高息吸引客戶將資金做短期定期存款所致。筆者相信，明年美聯儲開始減息，再配合不少短期的定期資金陸續到期，勢刺激資金重投市場。如果準買家有意淡市「尋寶」，鐵路盤是不少人的首選，據美聯物研究中心綜合資料統計七十五大鐵路沿線屋苑，11月共錄331宗二手註冊，按月反彈24.4%，升幅較全港二手住宅註冊量約14.9%更大，筆者相信以上數字於12月仍有上升的空間。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]