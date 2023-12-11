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馬泰陽：息口走勢變化成後市關鍵

標籤：馬泰陽

【明報專訊】息口顯著上升及外圍環境因素影響，難免影響投資者及用家入市信心，香港置業於今年11月底至12月初進行置業調查，收回798份有效問卷，嘗試能否為市場帶來啟示。

調查結果顯示，約27%受訪者認為「息口走勢」最影響入市決定，數字創2016年第二季有紀錄以來新高，亦是繼2022年第四季後，再次超越「樓價走勢」選項，登上最影響入市決定因素的榜首；其次，約25.3%受訪者認為「樓價走勢」為最影響入市決定因素；約19.9%受訪者認為「樓控措施」最影響其入市決定，可見在調查中，明年樓市復蘇關鍵將取決於「息口走勢」。此外，訪問結果顯示，約58.6%受訪者只能接受加息幅度為50點子以下。隨着息口上升，環球經濟不穩等因素，有多達70.8%市民看淡後市，當中有26.5%認為未來12個月樓價將下跌10%以上，同時有25.6%受訪者認為樓價下跌5%至10%以上，而認為樓價下跌5%以內約18.7%；合共逾七成受訪者認為樓價下跌，連續兩季逾一半。不過值得注意，市民看淡後市比例已由今年第三季83.4%最高位回落至約第四季70.8%，跌幅達12.6個百分點，反映部分市民對後市由悲觀轉為樂觀。

筆者認為，現時美國通脹放緩，市場預料美國12月和明年1月會議加息機會不大，甚至預料今次的加息周期將於短期內完結。不過，臨近年尾，本港銀行資金需求上升，促使HIBOR急升至5厘以上水平，料本港銀行仍有加息壓力，不排除會按自身資金成本以及業務策略安排，再多一次上調最優惠利率（P）。相信待拆息、按揭息率回落，樓市表現可望有較明顯好轉。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]