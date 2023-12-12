港股曾跌穿萬六 26藍籌52周新低 科網領跌 京東挫6%失紅底美團瀉4%

明報記者 黃志偉

國企指數收報5532點，跌65點或1.2%；科技指數收報3666點，跌39點或1.1%。北水淨流入方面，十大成交活躍證券當中，盈富基金（2800）獲淨流入30億元；惟騰訊（0700）、美團（3690）、李寧（2331）分別遭北水淨沽1.91億元、1.57億元及1.44億元。

北水淨流入56億 盈富佔30億

恒指見年內低位，26隻藍籌股價跌至52周新低，當中李寧斥資22億元向恒地（0012）購入全幢商廈在港建立總部，被分析員指該交易難獲投資者青睞（見另文），其股價曾急挫逾16%，收報18.3元跌14.3%，為表現最差藍籌。同時拖累體育用品股，特步國際（1368）跌2.2%，收報4.45元；安踏體育（2020）則跌1%，收報72.65元。

劉強東承認管理不善拖低京東

另一方面，大型科網股普遍下跌，京東集團（9618）創辦人劉強東承認管理不善，股價急挫6.3%，收報98.25元，失「紅底股」；美團跌至52周新低，收市跌3.6%報83.5元；阿里巴巴（9988）跌2.4%，收報68.8元，亦見52周新低；百度（9888）則跌3.2%，收報108.2元。不過聯想（0992）逆市升3.1%，收報9.86元，為表現最好藍籌。

分析：短期淡倉仍主導

第一上海首席策略師葉尚志表示，整體股市仍受低迷的氣氛主導，內地近日經濟數據反映通縮問題，同時電商行業競爭大，部分大型科網股被視作經濟周期股，投資者較為擔憂，故拖累恒指表現。他續稱，短期仍以淡倉為主導，昨沽空比例較大，佔大市成交金額約22%，若淡倉「收手」，料恒指短線有機回升至16,600點水平。昨日大市沽空成交佔大市成交額22.4%。