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李寧插14%蒸發80億 大行斥買商廈欠迫切

標籤：經濟

【明報專訊】體育用品股李寧（2331）周日（10日）公布，斥資22億元向恒地（0012）購入北角港匯東做香港總部後，股價昨早低開11%至18.98元，曾低見17.88元，見52周新低，收報18.3元，跌14%，成交金額達22.42億元，市值單日蒸發80億元至480.43億元。有券商稱，不認為李寧目前有迫切需要購置本港物業，而大部分券商均指目前投資者更注重實際回報及資金運用（見表）。

投資者更關注股東回報及資本配置

據內媒引述李寧相關負責人回應指出，李寧在港設立總部的決策是公司國際化進程中的一個重要里程碑。自去年在港門店開業以來，海外拓展已提上集團業務規劃之中，並預計明年會啟動李寧海外業務的拓展。報道續指出，集團冀建立海外消費者的品牌認知，建立海外品牌經營模式，為未來海外市場拓展奠下基礎。不過，各大行看法似乎與集團有所不同。摩根士丹利發表報告指出，據其香港物業分析師預期，該物業的租金收益率約3.2%，低於目前約5%的現金收益率。另該物業去年收入為4600萬元（人民幣，下同），假設有約4至4.5%的收益率，料22億元的現金收購交易將令李寧明年減少8000萬至9000萬元的利息收入。

報告續指出，收購港匯東雖展示集團對國際市場的承諾，惟李寧及相關行業的銷售和盈利不確定性較高，投資者較以往更關注股東回報和資本配置。該行提到，李寧在今年上半年有190億元的淨現金，相當於當前市值約37%，故有能力回購股票。

另一方面，高盛表示，李寧股價下跌，或反映投資者對公司的資本配置和未來股東回報的憂慮。不過，該行指出，李寧的資產負債表狀况仍然強勁，且該公司此前已強調增加股東回報的意圖。