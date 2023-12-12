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證監發警示 列ATG可疑投資產品

標籤：經濟

【明報專訊】近期投資騙案增加，繼可疑虛擬資產交易平台外，證監會再對可疑投資產品作警示。證監會告誡公眾，提防由ATG Algorithm Trade Group（ATG）發售的非認可投資產品。據了解，證監會收到有關投資者投訴，目前仍就損失進行評估。相關調查就仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。

收投資者投訴 調查仍在進行

產品涉及一個名為「2023全新智能AI黃金EA自動交易系統」的黃金差價合約投資系統。該產品並未獲證監會認可向香港公眾發售及涉嫌違反《證券及期貨條例》。

證監會注意到，該產品是由ATG的Telegram群組團隊操作，並透過ATG和其團隊，在Telegram和Instagram上的公眾帳戶或頻道進行推廣。

據了解，該產品沒有設立網站，只透過3個Telegram及1個Instagram（見表）公眾帳戶推廣產品。根據Instagram其中一個公眾帳戶，產品以「市場唯一唔（非）用盈利圖吸客」作招徠，並有超過1000名「粉絲」及逾80名在「追蹤中」帳戶。

該產品和其相關資料已於昨日（11日）登載於證監會的可疑投資產品警示網頁上。證監會告誡公眾切勿投資於任何非證監會認可的投資產品。由於該等產品不受證監會規管，故產品的投資者不會獲得任何保障或受到的保障非常有限，並可能會損失其全部投資。

虛擬資產交易平台JPEX、HOUNAX騙案發生後，證監會已加強對投資者的警示，在網站主頁顯眼位置以紅色警示登載名單，包括可疑虛擬資產交易平台、投資產品及網站等。