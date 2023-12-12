moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

消息指港交所董事會 傾向不與歐冠昇續約

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁歐冠昇3年任期將於明年5月約滿，距今不足半年。彭博引述消息指出，港交所正考慮將歐冠昇的合約延長1年至2025年5月，以避免在同一年更換董事會主席和行政總裁。不過，有消息就指出，港交所董事會仍以不再對歐冠昇續約的意見較為主導，董事會將於短期開會決定。港交所發言人表示，不評論市場揣測。證監會發言人亦表示不評論。

彭博引述消息指續約一年

彭博引述知情人士透露，港交所董事會正尋求避免在同一年更換主席和行政總裁。歐冠昇合約將於明年5月結束，而主席史美倫任期將於明年4月結束。港交所行政總裁的合約通常為3年。港交所仍需就行政總裁的任命尋求證監會批准，最終決定尚存變數。有消息就指出，港交所董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，以不再續約的意見較為主導。港交所上周五曾召開董事會，未決定歐冠昇合約事宜，董事會將於短期再開會決定。

若歐冠昇不獲續約，在全球招聘覓得接班人前，或由現有高層署任其職務。港交所兩名聯席營運總監陳翊庭及姚嘉仁，相信除了可作為署任人選外，亦有力問鼎下任行政總裁。消息指出，以陳翊庭獲看高一線。

現年54歲的歐冠昇在2021年5月新冠疫情期間出掌港交所，成為港交所首位非華人CEO，但加盟後本港金融市場面對美國加息、中國經濟放慢影響，不論港股成交或新股都轉弱。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，地緣政局及投資市場大環境轉淡等，非歐冠昇可控制，本港太倚賴內企來港上市，亦是他上任前該定下的大方向，故李只可形容，這兩、三年市場表現不濟，是歐冠昇的「不幸」。