中汽協：上月汽車銷量按年升27%

新能源車產銷逾百萬輛 市佔率35%

而上月新能源汽車無論在生產及銷售方面，均雙雙創出過百萬輛，產量和銷量分別按年增長，分別達到107.4萬輛及102.6萬輛，並且錄得按年增長39.2%及30%，市佔率達34.5%。

今年首11個月計算，完成的汽車產銷量分別為2711.1萬及2693.8萬輛，亦按年增長10%及10.8%，增速較今年首10個月分別再提升2個和1.7個百分點。

料全年汽車產銷創歷史新高

中汽協指出，11月份汽車產銷錄得增長，與「雙十一」大促銷等消費帶動有關，加上政策產生的效果顯現，及各地車展和促銷活動持續發力，同時新能源車及汽車均引領出口，亦帶動了車市增長。

該協會還估計，在年尾進一步衝刺下，料12月份車市會持續向好，最終有助全年汽車生產及銷售創歷史新高，甚至幫助到超過原定的全年銷售目標。

新能源車減稅 3部門發技術要求

此外，工業和信息化部、財政部及國家稅務總局三大部門，聯合發出《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，就減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求作出公布。該等部門指出，2023年12月31日前已進入《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（或稱《減免稅目錄》）且仍有效的車型，將自動轉入《減免稅目錄》，並要在明年5月31日前向當局上傳減免稅標識等資料。若自明年1月1日起申請進入有關目錄，則需符合新能源汽車產品技術要求，例如要提交換電模式車型需要提供第三方檢測報告，及廠商保障換電服務的證明。

當局亦要求，企業要建立健全安全管理機制，確保新能源汽車使用安全。同時要提升監測平台效能，做好風險預警提醒，及時上報車輛事故報告。對於發生安全事故、隱瞞不報的，視情節輕重取消車型減免稅資格或暫停新車型申報《減免稅目錄》。