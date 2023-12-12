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鄭家純家族斥775萬增持新世界

【明報專訊】鄭家純家族為首的Chow Tai Fook Capital申報，再度於昨日入市增持新世界發展（下稱新世界）（0017），每股平均價為11.071元，增持70萬股新世界的股份，總代價達774.97萬元。該公司在新世界的持股量由原先的45.3%，提高至45.33%。

每股平均價11.071元

連同12月5日及12月6日Chow Tai Fook Capital在新世界的增持行動，在3個交易日共增持新世界0.09%股權或共230萬股，總代價為2496.3萬元，每股平均價10.85元。相對於新世界昨日收市價11.08元，Chow Tai Fook Capital增持新世界230萬股，暫時賬面賺52.9萬元。

匯豐削新世界目標價45%

儘管新世界發展獲大股東增持，但該股仍遭大行大劈目標價，最新出手的匯豐表示，恢復跟進該股，並且將新世界的目標價大劈44.9%至9.2元，雖然該行調整新世界的目標價之幅度不及較早前中信里昂的63%，但匯豐成為少數投行給予該股個位數目標價。

匯豐預料新世界未來12至18個月仍繼續聚焦於去槓桿，出售更多資產，但盈利增長仍缺乏透明度。在出售新創建（0659）後經常收入減少，在新的租金收入提供貢獻前，將影響到新世界派息減少，股價已反映了重設股息派發的因素，並料該股2024年的核心收益會按年減少48%。不過，一旦收益增長的可視性改善，其料對新世界的股價帶來支持。