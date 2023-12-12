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聯儲線人：未來數月難討論何時減息 通脹會否續降存分歧 憂達標致失業增

【明報專訊】美聯儲將於周四凌晨公布議息結果，有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos預期，除非美國經濟較預期疲軟，否則美聯儲不大可能在本周或未來數月認真討論何時減息。他指出，美聯儲正試圖平衡兩種風險：一旦政策過早放寬，恐導致通脹率無法回落至2%的目標，甚至醞釀新的通脹，又或政策太遲放寬，導致經濟最終在高利率的壓力下陷入衰退。

隨着美國通脹近期迅速降溫，美聯儲自7月將聯邦基金利率上調至介乎5.25厘至5.5厘後，已連續兩次會議利率按兵不動。Timiraos指出，美聯儲可能會在兩種情况下開始減息，首先是美國經濟持續放緩，且失業率上升速度超出預期。今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）上月指出，若失業率的升勢，與過去經濟衰退時一致，美聯儲會「重返正常的策略」，暗示將降低利率。

另一情况是經濟表現良好，且通脹迅速降溫，通脹率恢復至接近疫情爆發前的低水平，令聯儲毋須再維持較高的利率。若通脹回落，而利率仍維持高位，將導致經通脹調整的實際利率上升，而這並不符合美聯儲的期望。

交易員押注明年5月開始減息

Timiraos指出，美聯儲何時應該減息的分歧，源自通脹會否繼續下降的不確定性。部分分析憂慮，若要將美國通脹率由目前3%降至2%的目標，將會為經濟帶來大量閒置產能，導致失業工人上升。不過，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）近期表示，若通脹回落的進展特別良好，美聯儲理論上可在明年春季開始減息。

高盛昨表示，隨着通脹降溫，目前預計美聯儲將在明年第3季開始減息，較此前預期的明年底有所提前，預計明年將減息兩次，每次減0.25厘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員目前押注，美聯儲將在5月開始減息，全年減息4次左右。市場等待美聯儲周四凌晨公布的點陣圖，為利率趨勢透露更多端倪。

彭博調查：料美股明年新高 恒指跌

根據彭博最新發表的MLIV Pulse調查，多數受訪者認為，美國可避過衰退，且美股有望明年創新高。彭博綜合了518名受訪市場人士的意見，預測明年標普500指數的中位數為4808點，超出2022年1月的4797點收市高位。不過這意味明年升幅，距離現水平只有4%水位，遠低於標普500指數在升市年份的平均19%升幅。

該調查又顯示，明年美國10年期國債孳息率中位數將降至3.8厘，較今年早前的5厘高位大跌。但並非所有市場人士都對前景一片樂觀。美銀策略師Michael Hartnett指出，雖然美國國債孳息率回落有助美股上漲，但若明年美國10年期國債孳息率跌至3厘左右，將預示經濟不景，最終將拖累股市。約33%受訪者預期，消費趨勢疲軟，將會是威脅明年美股上漲的最大風險。

不過多數受訪者仍視美國資產為避風港，43%受訪者看好美股明年繼續在國際市場領跑，另看好大中華以外的新興市場，不過受訪者預期恒指明年仍會繼續下跌。

（綜合報道）

[國際金融]