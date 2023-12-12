moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

投資財團提購梅西百貨涉452億 股價升17%

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，專注於房地產的投資公司Arkhouse Management，與資產管理公司Brigade Capital Management合組財團，向梅西百貨（Macy's）（美：M）提出價值58億美元（約452億港元）的收購要約，爭取將這家著名百貨私有化。該財團提出以每股21美元的價格，收購尚未持有的梅西百貨股票，較上周五收報17.39美元的股價，高出21%，昨早段其股價升至20.35美元，升幅達17%。美股三大指數早段窄幅上落。

電商崛起削競爭力 股價高位跌七成

面對電商崛起，梅西競爭力減弱，其股價已較2015年的70美元高位大跌逾七成。該財團認為，梅西百貨的市值被低估，曾表示願意在進行盡職調查後提高收購報價。據悉，Arkhouse管理的基金，已持有大量梅西百貨股份。

料覬覦房產組合 總值85億美元

晨星公司分析師David Swartz指出，該財團無疑對梅西百貨的龐大房地產投資組合感到興趣。摩根大通分析師估計，梅西百貨的房地產總值約85億美元，相當於每股31美元，其中包括價值約30億美元的先驅廣場（Herald Square）。

梅西百貨目前以同名品牌，經營近500家百貨公司，並以Bloomingdale's品牌，經營逾30家高級百貨商店。梅西百貨旗下美容護膚連鎖Bluemercury也經營近160家門店。梅西百貨上一財年的利潤約12億美元，收入為244億美元。

梅西百貨在行政總裁Jeff Gennette領導下進行改革，而他將於明年2月退休，並將由Bloomingdale's負責人Tony Spring繼任。該公司的改革，包括關閉業績不佳的門店、開設小型商店，並推出自家品牌。

（綜合報道）

[國際金融]