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陳錦興：加息周期近尾聲 領展受惠

【明報專訊】這是本欄首次與《明報》讀者見面，先祝大家未來順順利利、投資有道。對於內地與本港股市而言，2023年不是容易的一年，疫後復常，經濟反彈動力不似預期；美利率將見頂，恒指亦無力反攻；即使內地出台眾多支持內房的政策，購房意欲仍低迷。當前經濟是韌性有待改善、信心低迷及投資者對中資股的偏好改變，導致恒指不斷尋底。傳統上，年底有粉飾活動，惟今年情况有別，料長假前交投更淡，續以板塊輪動為主，目前本地公用股較可取，領展（0823）可留意。

領展是亞洲知名上市REITs，持有中外物業包括商場、停車場和寫字樓。至今年9月底，領展的物業組合價值達2380億元，香港及內地分別佔價值的75.7%及13.3%，物業組合以民生相關為主，抗經濟逆境的強韌性強。

領展中期業績略勝預期，收益為67.2億元，按年增11%，物業收入淨額50.6億元，同比增長10.4%；期內每基金單位分派為130.08港仙，撇除供股影響，按年增長0.4%。香港零售物業租用率保持於98%；內地零售物業也達95.8%。此外，領展財務狀况穩健，可抵禦高利率環境，淨負債比率只約18%，EBITDA利息覆蓋率達4.3倍。

影響領展的最重要因素之一，是美國長期利率趨勢。以目前美國經濟數據評估，美聯儲再加息空間不大，若利率環境趨穩定及清晰，領展可吸引偏重盈利可預測性高及可持續穩定派息企業的資金。現價計，領展較其資產淨值折讓47%，股息率約7厘，已具吸引力，可作中線部署。

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]