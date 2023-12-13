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內房領恒指漲173點 終止三連跌

標籤：恒指

【明報專訊】內房股做好帶動港股回升逾百點，終止三連跌走勢。恒指昨高開34點至16,236點，早段曾低見16,157點，其後走勢回穩，收報16,374點，升173點或1.07%，惟大市成交回落至866億元，北水亦終止連續兩日淨流入走勢，轉為淨流出27億元。有策略師表示，市場憧憬的聯儲局提前減息、對內地經濟活動恢復信心等因素難以短期內實現，料恒指明年首季或繼續下試低位，全年最低或跌至14,000點至15,000點區間。

北水淨流出27億 成交縮至866億

國企指數昨日收報5614點，升82點或1.48%；科技指數收報3730點，升63點或1.74%。不過，大市成交金額為866億元，為兩周新低。十大成交活躍證券當中，盈富基金（2800）由早前淨流入30億元轉淨流出31.2億元，恒生中國企業（2828）亦遭北水淨沽11.6億元，惟融創中國（1918）、美團（3690）和中國海洋石油（0883）分別獲淨流入3.04億元、2.79億元及1.05億元。

騰訊阿里美團升逾1%

內房股普遍做好，華潤置地（1109）升5.9%；龍湖（0960）升4.9%；碧桂園（2007）升8.2%；旭輝（0884）急升11.1%。另大型科網股日前急跌後反彈，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾1%，京東（9618）升2.1%，重返「紅底股」，小米（1810）升4.1%。至於藥業股，藥明康德（2359）跌1.1%，見1個月新低，為表現最差藍籌；反之翰森製藥（3692）則升6.9%，為表現最佳藍籌。

富途：低位區間14000至15000點

富途（美：FUTU）首席策略師陸秉鈞表示，今年港股在外圍因素影響下持續弱勢，料恒指中短期支持區為15,000點至16,000點，若跌破上年最低位14,597點或下試更低水平。他續稱，明年港股第二、三季或可展現升浪，支撐上升因素包括聯儲局提早減息、人民幣升值帶動資金回流到港股，以及市場對中國經濟恢復信心等因素，料低位區間約14,000點至15,000點；全年波幅約5000點至7000點；高位區則約19,100點水平，若內地刺激政策見效，恒指最樂觀可見21,000點。

富途高級策略師譚智樂表示，看好受惠人工智能發展的大型科網股，包括蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）；港股則以騰訊為首選，他解釋，其現金流狀况穩健，相信待宏觀負面因素逐漸淡化，跑出機會較高。至於明年資產配置策略，他認為，聯儲局減息預期難以導致美股出現大牛市，相反短期泡沫風險會有所增加，建議投資者留意長線債券，如20年以上的債券ETF，以及較穩定的貨幣基金。