3新股同期招股 共集資近12億

知行汽車入場費2995元

內地自動駕駛解決方案提供商知行汽車科技昨日（12日）起至15日招股。計劃發行2211.6萬股，發售價為每股29.65元，集資6.6億元，入場費2995元。知行是次來港招股共有4名基石投資者認購合共1752萬股，已佔發售股份的79.2%（未計超額配售權，下同）。公司去年收入13.3億元人民幣，按年急升643.8%，當中96%收入來自吉利集團；惟往績期間持續虧損，公司亦預計今年全年仍將錄得虧損。

河南省加氫苯基化學品及能源產品供應商河南金源氫化昨日起至15日招股，集資最多3.6億元，4名基石投資者，包括中升（0881）等按招股價中位數計算，合共認購股份佔發售股份的47.8%。金源氫化由金馬能源（6885）分拆，按去年收益計，是河南省最大的純苯供應商，市場份額為18.6%。去年公司純利按年急升91%至1.4億元人民幣；至今年上半年卻又按年倒退41%，盈利大幅波動與液化天然氣價格於俄烏戰事期間大上大落有關。

內地物流商泛遠國際亦於昨日開始招股，集資額為同日開始招股的3家公司中最少，最多1.7億元，但仍有3名基石投資者參與認購，按招股價中位數認購股份共佔發售股份的33.7%。過去3年集團收入持續減少，由2020年的15億元人民幣，降至去年的12.5億元人民幣，去年純利亦按年跌三成至2577萬元人民幣。

此外，燕窩品牌廈門燕之屋（1497）昨掛牌，收市報9.7元，無升跌，成交1.14億元。

明報記者