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羅兵咸永道料港本年度財赤1100億

標籤：經濟

【明報專訊】會計師行羅兵咸永道料港府於本財政年度將入不敷支，錄得1100億元財赤，整體財政收入為6510億元，支出為7610億元；其中於賣地收入方面，料本財年賣地收入為370億元，較原先預計的850億元遠低56%。

羅兵咸永道香港稅務合伙人王曉彥表示，今年多幅地皮流標拖累港府收入，預計政府未來幾年的財政狀况將持續受壓，他指不希望消費券成為港府的經常支出，因此不建議港府再派發消費券。

籲勿再派消費券 免成經常支出

羅兵咸永道預測截至明年3月31日，港府財政儲備為7248億元，即相當於約11個月的政府總開支；該行料本財年利得稅及薪俸稅收入約為2645億元，略較港府原先預計的2602億元為高，而整體印花稅收入將錄得650億元，則較政府原先預計的850億元少。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合伙人李尚義表示，面對財政赤字和儲備下降的挑戰，政府需要迅速行動。他指出政府亦應考慮提供進一步的稅務和非稅務優惠，以吸引專業人士投身家族辦公室和環境、社會及管治（ESG）等重點行業。

王曉彥表示，應確保新資本投資者入境計劃下，合資格投資資產類別與稅務優惠對齊，將有助提供一致性和便利運作；她亦建議考慮給予合資格家族辦公室的直系親屬香港居留身分，將有助提高投資穩定性和鼓勵長期投資。