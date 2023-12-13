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碧桂園傳達協議 免境內債首違約

標籤：經濟

【明報專訊】據內媒引述知情人士稱，內房碧桂園（2007）或有機避免人民幣債券首次違約。據報近日為旗下境內人民幣債券「22碧地02」及其信用保護憑證召開投資人座談會，據報會上多數債券持有人同意本周不要求公司回購該筆債券。報道引述一名投資者表示，不會選擇行使回售權，會繼續持有。外媒引述知情人士指出，深交所上周與「22碧地02」部分持有人會面時，亦尋求雙方能達成這樣的協議。

4董事劃一減薪至12萬

「22碧地02」和「22碧地03」是碧桂園地產在深交所發行的2022年第二期公司債券，前者續存本金為8億元，後者為2億元，規模合計10億元，分為兩個品種。該債券回售權今日（13日）起生效，投資者可以據此要求碧桂園在明年債券到期前兌付。

據知情人士指出，多數投資者選擇不行使這項回售權；同時指碧桂園已準備資金，以兌付幾位不同意的債券持有人。碧桂園昨升8.22%，報0.79元，曾高見0.82元或升12.3%，成交額達3.63億元。另外，碧桂園昨晚發通告，指綜合行業及公司實際需要，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子莹及非執行董事陳翀主動提出降薪請求，其最新年度薪酬已於上月1日起生效，調整前4人年薪依次為37萬、300萬、200萬及37萬元，減薪後劃一為12萬元，變相為碧桂園節省526萬元。