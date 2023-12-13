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港資本市場專業人員協會成立

標籤：經濟

【明報專訊】香港資本市場專業人員協會宣布成立，協會主席葉天賜表示，希望協會可以建立成為一個溝通渠道，反映業界意見及看法，並且會與監管當局交流。較早前就GEM板改革，他們有反映業界意見，將來亦會繼續就資本市場內遇到的問題，進一步向監管當局提交意見。

據了解，該協會最近亦有就聯交所關於上市條文方面的其他諮詢，提交意見，並不限於GEM板改革問題。該會成員至今已經有多達數十人，當中包括參與一眾企業融資的機構、新股保薦商、甚至有會計界及法律界中人。葉天賜昨於協會成立典禮上指出，資本市場所面臨的挑戰超出任何單獨個體可應付的程度，他們需要整個業界生態圈的共同努力。他呼籲社會各界積極溝通，孕育出完善香港資本市場的方案。他亦希望資本市場容納各類型和規模的企業，並為中小企賦能。

曾就GEM板改革反映業界意見

協會會長黃偉誠稱：「我們希望看到香港重拾其在首次公開募股活動的全球領先地位，但要實現這個願景需要市場內所有參與者的共同努力。」他還說，協會會致力與政府、監管機構和其他行業協會保持緊密聯繫。

昨日的成立儀式出席者包括行政會議召集人葉劉淑儀、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、有「紅籌之父」之稱的梁伯韜、會計及財務匯報局長黃天佑及金利豐創辦人兼行政總裁朱李月華等。