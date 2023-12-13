美上月CPI升3.1% 符預期 分析：沒反彈對聯儲局已屬好消息

有策略師形容雖然未算十分理想，因為數字沒有顯示通脹加快降溫，但沒有反彈對聯儲局已是好消息。但有經濟師認為，由於通脹仍然遠高於聯儲局2%目標，意味可能保持「鷹派」立場，短期不會公開討論減息，慎防物價回升。英國《金融時報》認為，聯儲局最少維持高息環境至明年春季。

市場料明年3月減息機率降

在公布通脹數據同時，聯儲局周三亦會結束一連兩天議息。投資者預計將連續第三次維持利率在5.25厘至5.5厘不變，觀望會後公布的「點陣圖」，即官員的利率展望，以及聯儲局主席鮑威爾的言論，判斷明年何時開始減息。

利率期貨曾反映，市場相信加息周期已完結，但明年3月減息機率，由上周57%降至不足一半，最快明年5月開始減息，全年減息1厘或更多。但CNBC調查35名經濟師、策略師等，看法相對審慎，超過一半預計聯儲局明年6月開始減息，明年7月的比率更升至69%，估計明年全年或減息4次左右。

他們平均預計，美國明年陷入經濟衰退的機會約41%，是去年春季以來最低；可以避開衰退、同時通脹降溫，即實現「軟着陸」的機會就有47%，較10月高5個百分點。

在公布通脹數據後，美股昨晚早段變化不大，三項主要指數連升三個交易日後，曾經反覆偏軟。軟件開發商甲骨文（美：ORCL）季度業績差過市場預期，股價早段曾急挫10%以上。玩具製造商孩之寶（美：HAS）以假期需求疲弱為由，進一步裁員1100人，股價早段跌逾1%後曾倒升。

債市反映的減息預期曾略為降溫，對息口敏感的美國2年期國債和指標的10年期國債孳息率，都一度止跌回升，其中2年期債息曾在4.73厘附近。

美匯指數重上104 金價升勢收窄

美元亦由低位回升，美匯指數一度收復失地，重上104關口。相反金價升勢就明顯收窄，回落至每盎司1990美元以下，未必能扭轉之前兩個交易日的跌勢。

（綜合報道）

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