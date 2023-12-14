總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一

明報記者 田越

根據商會調查結果，七成受訪企業預計2024年在香港的投資會減少或維持不變；有18%的受訪企業表示未來一年會增加在港投資。相比之下，受訪企業對於大灣區（不包括香港）及中國內地（不包含大灣區）的投資意欲較高。

增大灣區投資企業

比例急升10個百分點

有44%的受訪企業表示2024年會增加在大灣區的投資，相較2023年的34%增加了10個百分點。而有32%的企業表示會增加在中國內地（不包含大灣區）的投資，較2023年的26%增加了6個百分點。但企業對於近日的大熱話題東盟的反應不一，其中，有39%的受訪企業預計增加對東盟投資，26%的企業則考慮減少或維持不變。

明年港經濟料增2.9%

零售增長急放緩

總商會總裁楊偉添稱，調查在今年11月初做，其間共收到200份有效回覆，當時尚未舉行亞太經濟合作組織峰會，相信習拜會後市場信心增加，企業樂觀程度已有所增加，投資取態略為改善，現時再做調查或有不一樣結果。另外，總商會預測2024年香港經濟全年實質增長2.9%，較2023年的3.3%放緩；2024年整體通脹率為3%，較今年2.2%有所提升；失業率於2024年底將為3.1%，與今年3.0%相差無幾；零售銷售增長於2024年為5.2%，相比於今年的15.3%明顯放緩；商品出口增長則將轉負為正，由今年的-8.3%改善至2024年的3.8%。

受惠全球大環境向好

明年商品出口料增3.8%

總商會總經濟師馮凱盈表示，疫情後零售業復常，在低基數下預期會有可觀增長，因而預測今年零售增長可達15.3%。但隨着消費模式的改變，例如港人北上消費及訪港旅客消費模式的改變，預期明年消費增長將回落至5.2%。同時，世界貿易組織（WTO）預測明年全球商品貿易增長將由今年的0.8%增加至3.3%，馮凱盈認為香港在全球大環境向好的情况下本港商品出口也會有所改善，因而預測2024年商品出口增長為3.8%。