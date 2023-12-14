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財政部傳晤港銀行界 商提升國際金融地位

【明報專訊】彭博社昨日引述消息人士報道，中國財政部官員昨日與銀行家會面，當中匯控（0005）、渣打（2888）以及中銀香港（2388）等銀行獲邀參加，會議集中討論如何提升香港作為金融中心的地位，探討推動香港作為投資、交易及人才樞紐的方法，以及商討香港現時所面對的風險及挑戰；中國財政部未有回應彭博社，匯控、渣打均向本報表示不予置評，中銀至昨晚截稿未有回覆。

匯控渣打中銀香港等獲邀參加

報道指出，香港於維持國際金融中心的地位時，面臨極大挑戰，其競爭對手新加坡錄得龐大資金流入，另一競爭對手印度於股票市場規模亦直逼追近香港；同時本港今年IPO全年集資額料約399億元，很大機會見近21年低位。

彭博社報道亦提到，人民銀行行長潘功勝曾於11月初，於金管局舉辦的國際結算銀行高級別會議中表示，將加緊與香港的合作，承諾全力支持香港維持其獨特地位及優勢，同時表明將強化香港作為連結國際市場的重要角色，當時於會議中亦有與摩根士丹利及高盛集團等國際銀行見面。

近期有關香港是否仍然為國際金融中心成為熱門話題。財庫局長許正宇早前便高調反駁社交媒體流傳、形容香港為「國際金融中心遺址」的說法是「完全站不住腳」，指本港金融市場根基穩固，具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點。