長和系精簡英國列車租賃業務

長建及電能發公告，UK Rails將進行架構簡化。長建、電能、長和及長實4家公司第一步是於昨日，並最遲於今年底完成按照各自比例，認購總值11億英鎊或107.79億港元UK Rails股份，四方應佔出資依次為近70.07億元、10.78億元、5.39億元及近21.56億元。長建繼而推進第二步，將長建、電能、長和及長實共同持有的Portbrook轉讓其可收款追討權，當中有近16.17億元轉讓予長建另一全資公司、一家持有UK Rails 15%股權的佰富發展，以及將餘下37.71億元可收款追討權轉予UK Rails其他股東如電能、長和及長實。因而對銷了有關公司的應佔認購款項。繼而該系將註銷由Portbrook及長建另一子公司Portcobrook手上持有的UK Rails初始股份，變相削減股本一半，涉值5.5億英鎊或53.9億港元。

變相削減一半股本 涉值5.5億鎊

第三步，再將UK Rails自願清盤；第四步，長建、電能、長和及長實將UK Rails餘下總值5.5億英鎊股權，各自按原本股權比例，分派UK Rails旗下Evershot UK Rails Group Ltd股份，亦因此他們可以自持有65%、10%、5%及20%不變。公告指有關交易旨為精簡Eversholt UK Rails集團企業架構，以減少Eversholt UK Rails集團內控股公司層級的數目，以便更易管理並有利於為未來的鐵路資產投資造就更靈活的融資架構。