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11月新增人幣貸款1.09萬億 遜預期

【明報專訊】人民銀行公布11月金融統計數據，新增人民幣貸款達1.09萬億元（人民幣，下同），遜於市場預期的1.3萬億元，雖較上月新增貸款額的7384.2億元，按月升約47.6%，惟與去年同期相比仍少增1240億元；其中與按揭相關的住戶中長期貸款，月內增加2331億元（見圖），較前月的增加707億元有所好轉；而與消費貸款相關的住戶短期貸款，月內增加594億元，較前月則為減少1053億元。

按揭相關住戶中長期貸款按月好轉

月內信貸數據增勢雖有好轉，但長期看比較仍處較低水平，反映內地消費及樓市仍積弱。

企業貸款合共增加8221億元，其中，短期貸款、中長期貸款及票據融資，分別增加1705億元、4460億元，以及2092億元；彭博社經濟研究表示，新增貸款主要是短期企業貸款和票據，該增長或受貨幣刺激措施推動，信貸情况仍然令人擔憂。其中企業中長期貸款，按年跌2910億元，連續第5個月錄得跌勢。

11月社會融資增量為2.45萬億元，前月則為增加1.845萬億元，按月升32.8%，但仍然遜於市場預期的2.6萬億元。按月上升相信是政府債券融資為信貸擴張的關鍵驅動因素，政府債券融資於11月按年升14.9%，較10月份的按年升幅14.3%略高，反映地方政府加速其專項債發行。

高盛指出，基於通貨緊縮壓力、信貸需求疲軟和市場情緒疲弱，該行繼續預期貨幣政策將進一步放鬆，如下調存款準備金率（RRR）和政策利率；彭博社經濟研究指，面對需求疲軟，中國貨幣及財政刺激措施亦難以奏效，更指考慮到經濟活動於冬季較為平靜，企業及家庭長期貸款額低迷，以政策支持提振貸款需求能否持續。

高盛：貨幣政策將進一步放鬆

月內廣義貨幣（M2）按年增長10%，與市場預期一致，狹義貨幣（M1）按年增長1.3%，遜於市場預期的增長2%。M1按年增幅落後於M2按年增幅，反映經貿及投資活動仍然較低迷。