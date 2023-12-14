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銀娛呂耀東：銀河三四期279億投資符預算

【明報專訊】銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河第三期昨日正式開幕。集團副主席呂耀東表示，他們在澳門銀河三、四期已投資279億元，仍在原定500億元預算範圍內。雖然非博彩成分投資佔比高，但他相信這有助吸更多中場客，令投資回報率仍然吸引，並在業績好時願意派息。

他說集團承諾在新牌規定下，連同如荔枝碗等片區發展，投資284億澳門元於非博彩項目上，但因應賭收快破1800億澳門元，他們需配合在非博彩加碼投資54億澳門元，手上資金及現金流可應付。新的投資將用於澳門銀河第一、二期更新酒店及新元素。

發展MICEE 投資娛樂表演

澳門銀河昨日開業，當中包括銀河國際會議中心、可容納1.6萬名觀眾的銀河綜藝館，以及安達仕酒店和澳門銀河萊佛士兩間酒店共1100間客房。主席呂志和表示，多年前他提出要發展MICEE，在現有會議展覽及激勵旅遊（MICE），多加一個E即投資娛樂表演，成為MICEE。他指出，這有助當地成就新建設新機遇，並可以提升澳門在科技上發展。

呂耀東更稱，發展MICEE並推動9個酒店品牌加娛樂事業，將產生一加一大於二的效應。財務總監陳應達補充，當中安達仕酒店開業一半已錄得滿意入住率，萊佛士更爆滿，並且舉行了80場演藝表演。在這個基礎上，呂耀東指出，集團會因應注重海外、時尚、喜歡帶同家庭過來的年輕客群之需求開發產品，既提供大客房，亦會供應不同面積客房滿足商務高端客的需求。在待面世的3D期項目，正打造多樓層並具露台泳池的新酒店，內有少於100條門匙，便是滿足高端客的需求。

擬尚餘空置土地建主題公園

至於在剩餘的土地空間，呂耀東表示，正計劃於尚餘空置的土地上建主題公園，由於已簽保密協議，因此詳情待進一步公布。就算內地消費降級，他強調仍會照顧內地客群，亦做好產品、規模及服務，爭取現金量多的高端客及海外客。同時他們在疫後營運續講求成本控制，例如在人手配置提高效率，以應付更多業務量。在吸納海外客源方面，集團首席營運總監-澳門祁嘉杰指出，他們已在日本開辦事處，並且有意在星馬泰及韓國增開辦事處。