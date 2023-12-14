與中國貨幣互換 部分償還IMF債務

披索貶值 協議到期後還款更吃力

今年6月，兩國將規模達1300億元人民幣（相當於4.5萬億阿根廷披索，約182億美元）的雙邊本幣互換安排續期3年。今年10月，時任阿根廷總統費爾南德斯，赴北京與中國國家主席習近平會面後透露，根據兩國貨幣互換協議，中國央行向阿根廷提供65億美元可自由使用額度。

貨幣互換是指持有不同幣種的雙方，按事先約定的利率、期限及用途等條件，在期限內按需交換貨幣，並在到期前再換回各自的本金，相互支付相應的利息。隨着阿根廷披索加速貶值，該國未來要償還對中方的人民幣欠款恐加倍吃力。

阿根廷媒體援引消息人士稱，新任總統米萊伊已請求中方擴大上屆政府與中方達成的貨幣互換協議。路透社昨向中國外交部問及與阿根廷的貨幣互換安排，指有報道稱，米萊伊在競選期間發表反華言論後，中方曾要求阿根廷方面澄清對華立場。外交部發言人毛寧未直接評論有關貨幣互換的安排，但強調雙方是全面戰略伙伴，兩國關係發展態勢良好，中方始終從戰略高度和長遠角度重視中阿關係發展。

（綜合報道）

[國際金融]