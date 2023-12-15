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美聯儲「放鴿」料明年減息3/4厘 港元拆息續回落 分析：P料先橫行一段時間

【明報專訊】聯儲局香港時間昨凌晨公布議息結果，利率目標維持在5.25厘至5.5厘不變，與市場預期一致，惟利率點陣圖顯示聯儲局官員預測明年合共減息0.75厘。港銀匯豐、恒生（0011）及渣打（2888）昨宣布維持香港最優惠利率（P）及港元活期儲蓄利率不變。分析預計，美國明年6月開始溫和減息，料港元拆息年結後將低於美息，待回落至4.5厘左右後，港銀才有下調P的空間。

明報記者 江陵凱、陳偉燊

金管局昨於網上發文表示，香港的金融及貨幣市場運作維持暢順，港元匯率保持穩定，港元拆息在往後一段日子可能仍處較高水平，建議市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。該局表示，會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

按聯儲局昨公布的利率點陣圖顯示，明年底聯邦基金利率預期中值為4.6厘，反映美國明年有機減息0.75厘。據利率期貨定價推算的芝商所FedWatch工具預測，料明年1月減息機率由前一日的10.2%升至20.7%，明年3月減息的機率由前一日的65%升至約70%。

金管局籲借貸小心利率風險

昨日港元拆息全線向下，1個月拆息跌0.21點子（1厘等於100點子）至5.40857厘，3個月拆息跌0.87點子至3.22643厘，12個月拆息跌0.36點子至5.32577厘。東亞銀行（0023）經濟研究部首席經濟師蔡永雄表示，預期美國明年6月起每季減0.25厘，合共減0.75厘。港息（P）方面，他表示視乎港元拆息走勢，相信年結後將較美息低，當回落至4.5厘左右後，P則有下調0.125厘空間，至於具體會否於6月即時跟隨美國減息，則視乎季節因素及公開招股（IPO）有否回暖。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，相信美國加息周期見頂，息率將橫行，儘管美國明年有機會掉頭減息，P仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時隨美息回落。另外，她稱明年按息雖然未必可即時同步跟隨美息下降，明年本港的新做按息有機會回落至4厘以下水平。

在岸人民幣急升379點子

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，香港會否跟隨美國減息即時減息（P），主要視乎外國資金有否流入香港，香港現時銀行體系結餘仍尚有資金，向銀行提供緩衝空間。他提到，以往美國加息，香港加息（P）時亦無完全跟隨幅度，調整P時亦需同時調整活期存款息率，相信港銀未必要太快下減息決定。

隨昨議息結果公布，人民幣匯價隨即彈升，在岸價收報7.1330，升379點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣亦由議息結果公布前的7.186水平升至昨日最強見7.1284，截至昨晚8時半報7.1370左右。