鮑威爾：毋須等通脹回落至2%才減息

不排除通脹復燃再加息可能

聯儲局官員在會議時一致贊成維持聯邦基金利率目標區間在5.25厘至5.5厘不變，點陣圖反映明年將減0.75厘。該局最新經濟預測還顯示，略調低對明年經濟增長預測的中位數，由9月時的1.5%降至1.4%（見表）；失業率保持不變並企穩在4.1%，個人消費開支物價指數增幅則由9月時的2.5%降至2.4%。儘管鮑威爾在會後說明，減息已經在他們討論的視野範圍內，注意力亦轉向何時減息，卻沒有排除價格壓力復燃時再加息的可能性。

在議息結果一出，高盛發表報告指出，從點陣圖所示明年底減息幅度0.75厘（即減至4.5厘至4.75厘），比9月份時估計多減0.25厘（9月時預計會減至5厘至5.25厘，即較最新預測高了半厘）。同時從該局的聲明反映出，經濟增長已經自第三季以來放慢，偏向「鷹派」的立場軟化。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，聯儲局可能於明年第二季看到抗通脹取得足夠進展便開始減息，更估計小型股及周期股將跑贏，投資級別信貸及高收益債券亦有望錄得強勁表現，同時預期新興市場將開始跑贏美國資產。

摩根大通資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，該行假設美國可能會在2024年後期減息，而非自第一季開始，明年更有望股票和債券更有望取得正回報，亞洲地區減息亦可能引發投資者關注高息股。