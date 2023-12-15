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指內地車企與日韓差距大 上汽：港可作國際展示窗口

標籤：比亞迪

【明報專訊】「新能源汽車出口及香港的戰略定位」國際論壇昨日舉辦，比亞迪（1211）品牌及公關處總經理助理羅昊在論壇表示，公司於未來海外市場競爭中仍會面對主流市場差異、文化認知及產業配套等挑戰，並稱目前中國內地車企踏入第二個階段，由各車企打進市場轉為在新能源汽車市場上維持競爭力，包括提升產品、科研技術及品牌差異的優勢。

同場出席的上海汽車集團國際品牌行銷總監陳剛稱，整體中國車企出口量仍不及韓國現代、日本豐田。他指公司在印尼、印度和泰國均設工廠，但相較日本車企在東南亞地區的影響力，仍有很大差距，形容東南亞市場是「難啃的骨頭」，強調中國車企應共同拿下該市場。另香港作為進入東南亞市場的門戶，亦是向國際展示產品實力的窗口，香港市場容量雖不大，但戰略地位非常高。

環境局：推動油站轉型電動車充電站

德勤財務諮詢總監周暉表示，中國內地的創新企業出海外市場時最大限制是跨境技術的轉移，因此香港的相關人才可輔助他們在港設立技術中心，建立核心技術後拓展至其他市場發展過程中，有助降低企業技術轉移限制的影響。另外，環境及生態局首席助理秘書長梁啟明稱，政府正進行的士電動化，當中有數架比亞迪電動車投入營運，惟香港地理環境導致耗電量較高，故難以完全滿足香港的士業界的要求。他指早前政府通過調整油站土地契約條款，推動油站轉型為電動車快速充電站，稱已與油站營運商溝通，冀1年內增加最少150至200個快速充電器。