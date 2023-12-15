moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債

標籤：經濟

【明報專訊】大連萬達商管及珠海萬達商管接連有戰投售股，被視為以往支持萬達董事長王健林「朋友圈」退場。昨早內房碧桂園（2007）披露，以代價30.69億元（人民幣，下同）向珠海萬贏或萬達方指定方出售其持有珠海萬達商管1.79%股權。據內媒稱，出售資金已兌付人幣境內債「22碧地02」本息資金，令碧桂園避免首筆人幣境內債違約危機。

碧桂園旗下碧桂園地產昨公布，已足額支付「22碧地02」債券回售的本金及利息，債券於昨日摘牌。報道引述接近資本市場人士稱，碧桂園新用於兌付「22碧地02」本息的資金源於其出售珠海萬達商管股權所得。該隻債券為CDS債券，當時應是用珠海萬達商管股權做抵押，如今出售，可用來兌付該筆債券。上述市場人士透露，目前珠海萬達商管或已與部分舊投資人形成償債方案，償債金額較最初投資金額有所折扣。另外，珠海萬達商管還向部分舊投資人支付一定比例過渡資金。

此外，對於有傳京東、蘇寧擬退出珠海萬達戰投一事。內媒引述知情人士稱，京東、蘇寧、融創投資的是珠海萬達商管母公司大連萬達商管，因此不在此次珠海萬達商管年底到期的對賭協議範圍內。據悉，簽署對賭協議是碧桂園、PAG（太盟投資）、華平投資、永輝超市等，因其投資的是珠海萬達商管，享有到期贖回權。目前碧桂園、永輝超市（滬：601933）已出售珠海萬達商管股權。

永輝售大連萬達商管持股

王健林好友接盤

永輝超市昨發公告，公司擬向大連御錦貿易出售其持有大連萬達商業管理集團3.89億股，佔萬達商管總股本的1.43%，轉讓價格45.3億元。不過，雖然王健林的「朋友圈」接連退場，但據指今次接盤的大連御錦貿易其母企為大連一方集團，而大連一方實際控制人孫喜雙是王健林多年好友，以往亦經常投資王健林旗下公司。

至於日前PAG公布，已與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。在新協議下，大連萬達商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。