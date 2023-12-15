moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈

標籤：經濟

【明報專訊】香港貿易發展局預測，2024年香港出口業將因環球市場對電子產品的廣泛需求而重拾增長動力，出口增長4%至6%。明年上半年保持穩定向好，下半年復蘇將更趨顯著。

明報記者 邱潤青

香港貿發局研究總監范婉兒稱，2023年面對全球經濟下行，地緣政治局勢緊張，外需疲弱等多方面因素制約，截至今年10月，本港出口收縮11%，預計2023年全年出口總額將下跌約7%至9%。但她強調，目前最差情况已經過去。雖然制約2023年出口表現的因素將持續至明年，但佔本港總出口逾七成的電子業是香港最大的產品出口創匯行業，當全球市場對人工智能產品等高科技組件需求反彈，香港將直接受惠，因此對2024年本港出口業務持適度樂觀態度。

料明年下半年復蘇較快

范婉兒又指出，今年及明年上半年維持高息環境也影響全球商品貿易需求。市場普遍預計2024年中美聯儲或會降息，屆時外部經濟信心提振，明年下半年出口可能會出現較快復蘇。

雖然明年出口業務曙光漸現，但短期內出口商對市場依然持謹慎態度。香港貿發局首席經濟師趙永礎表示，今年第四季，貿發局出口指數於第三季回落7.3點後，繼續下跌5.5點至35.0。按行業分析，本港6個主要行業中，除機械業及鐘表業外，其餘4個行業出口商信心指數均下跌。玩具業最為悲觀，信心指數下跌12.8點至29.4。期內，出口商對各主要出口市場的信心指數依然低於50。其中，出口商最看好印度（42.7）及台灣（42.5）市場，對歐盟（34.6）及美國（33.6）的信心較低。

4行業出口商信心跌 玩具業最悲觀

據貿發局市場調查顯示，出口商認為海外市場經濟放緩或衰退風險依然是2024年出口業務的最大挑戰。在明年業務盈利前景方面，約60%受訪者認為利潤率會保持穩定或上升， 較去年同期更樂觀。此外，逾半數出口商表示，明年首先會做好現金流管理。增設更廣泛的增值服務、加強營銷、「主動出擊」，亦是出口商重點採取的營銷策略。