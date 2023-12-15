貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈

明報記者 邱潤青

香港貿發局研究總監范婉兒稱，2023年面對全球經濟下行，地緣政治局勢緊張，外需疲弱等多方面因素制約，截至今年10月，本港出口收縮11%，預計2023年全年出口總額將下跌約7%至9%。但她強調，目前最差情况已經過去。雖然制約2023年出口表現的因素將持續至明年，但佔本港總出口逾七成的電子業是香港最大的產品出口創匯行業，當全球市場對人工智能產品等高科技組件需求反彈，香港將直接受惠，因此對2024年本港出口業務持適度樂觀態度。

料明年下半年復蘇較快

范婉兒又指出，今年及明年上半年維持高息環境也影響全球商品貿易需求。市場普遍預計2024年中美聯儲或會降息，屆時外部經濟信心提振，明年下半年出口可能會出現較快復蘇。

雖然明年出口業務曙光漸現，但短期內出口商對市場依然持謹慎態度。香港貿發局首席經濟師趙永礎表示，今年第四季，貿發局出口指數於第三季回落7.3點後，繼續下跌5.5點至35.0。按行業分析，本港6個主要行業中，除機械業及鐘表業外，其餘4個行業出口商信心指數均下跌。玩具業最為悲觀，信心指數下跌12.8點至29.4。期內，出口商對各主要出口市場的信心指數依然低於50。其中，出口商最看好印度（42.7）及台灣（42.5）市場，對歐盟（34.6）及美國（33.6）的信心較低。

4行業出口商信心跌 玩具業最悲觀

據貿發局市場調查顯示，出口商認為海外市場經濟放緩或衰退風險依然是2024年出口業務的最大挑戰。在明年業務盈利前景方面，約60%受訪者認為利潤率會保持穩定或上升， 較去年同期更樂觀。此外，逾半數出口商表示，明年首先會做好現金流管理。增設更廣泛的增值服務、加強營銷、「主動出擊」，亦是出口商重點採取的營銷策略。