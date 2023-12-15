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網龍完成分拆海外教育在美上市

標籤：經濟

【明報專訊】網龍（0777）完成分拆海外教育業務，與紐交所上市公司GEHI合併並易名為Mynd.ai（美：MYND），估值為8億美元。網龍股價昨日早段向上，其後由升轉跌，收市報14.44元，跌0.7%。

MYND從事全球教育科技解決方案，為課堂提供互動平板及語音AI軟件解決方案，已在全球逾100個國家為超過100萬間教室提供產品及服務。網龍股東每持有一手可獲分派1股Mynd.ai美國存託股，或收取約137.38元現金以代替收取美國存託股；而超過或少於每手的股東可按每股收取0.13738元現金。

將發展課堂即服務 提供軟體訂閱

網龍首席財務官任國熙表示，未來會發展課堂即服務（classroom as a service），提供軟體訂閱服務，有如智能手機的應用程式商店，為第三方應用程式提供平台接觸更多用戶，平台將會收取訂閱年費。

網龍副董事長兼Mynd.ai董事長梁念堅指出，AI發展加快及廣泛應用在教育行業，將會帶來革命性改變，包括推動平等教育及提升效率。他又稱，各國對教育行業都有不同要求及監管，法律亦不一樣，未來業務會傾向垂直化及在地化發展，Mynd.ai或尋求SaaS相關軟件及內容領域的併購或投資機會，惟現時AI相關公司的估值較高，會通過合作方式將AI應用於業務。

梁念堅表示，遊戲收入表現不俗，仍是網龍主營業務，將繼續尋找併購機會，包括發掘年收入1億至2億美元的中小型遊戲公司。