央行有望退出負利率 日圓兌港元創4個月高

彭博社指出，日本央行為消除通縮，貨幣政策數十年來與主要央行背道而馳，明年政策取向相信也不例外。因日本通脹率逾一年半以來一直高於央行的2%目標，市場普遍預計日本央行將在美聯儲明年開始減息前後，退出負利率政策。經濟學家未預計日本央行下周議息會採取行動，但認為存在明年盡早退出負利率政策的可能。彭博新聞本月調查50多名日本央行觀察家的共識是，明年4月是最有可能改變政策的時機，約15%受訪者認為日本央行明年1月將結束負利率。

瑞穗：料搶美減息前行動

瑞穗銀行駐東京首席市場經濟學家Daisuke Karakama稱，作為唯一一個考慮貨幣政策正常化的主要央行，若可以的話，他們會希望在美聯儲減息周期開始前採取政策正常化。《日經新聞》指出，若等到明年4月，美聯儲可能已進入減息周期。倘美聯儲和歐央行在考慮減息，日央行可能不願意採取相反行動。有鑑於此，部分市場人士預計，日本央行將在明年1至3月退出負利率。

雖然實行時機存分歧，但交易員認為這是日本央行行長植田和男進入其任期的關鍵階段。失敗的正常化措施，可能會扼殺來之不易的物價升勢，但等待過久又可能錯失時機，令日圓和日本國債孳息率面臨更大的市場壓力。日本第四季GDP將於明年2月中公布，若數據顯示經濟恢復擴張，可能為日本央行掃除加息障礙。

（綜合報道）

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