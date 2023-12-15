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Temu入稟美法院 控Shein脅迫供應商斷往來

【明報專訊】拼多多（美：PDD）旗下跨境電商平台Temu，與快時尚競爭對手Shein數周前才各自撤銷向對方發出的侵權訴訟，如今又進入新一輪訟戰。經營Temu美國電商業務的Whaleco，已入稟美國哥倫比亞特區地方法院，指控Shein違反競爭行為「升級」，除了向Temu發出數以萬計的侵權下架通知，更向供應商發出「黑手黨式恐嚇」，強逼時裝供應商簽署排他協議，非法拘留Temu供應商，強行索取商戶Temu帳戶及密碼，竊取Temu的商業機密，甚至迫使商戶離開Temu平台。

Shein斥以惡意訴訟報復抹黑

根據Temu的訴訟文件，同時向Temu和Shein供貨的中國供應商，被Shein安排到廣州辦公室，被迫提供與Temu相關帳戶密碼及交易紀錄。起訴書長達百頁，指控Shein的違反競爭行為變本加厲，是由於Temu於去年底進入美國市場後，令Shein的估值由逾千億美元，下跌超過300億美元。

內地傳媒引述Shein一名代表駁斥Temu，指Temu顛倒黑白、賊喊捉賊，大規模抄襲Shein自有品牌產品，持續進行不正當競爭，企圖以惡意訴訟報復與抹黑，Shein將通過法律手段維護合法權利。去年12月，Shein在美國起訴Temu侵犯知識產權，Temu亦於今年7月在美國指控Shein脅迫製造商簽署排他協議，雙方曾在10月各自撤銷向對方發出的侵權及反壟斷訴訟。

（綜合報道）

[國際金融]