GEM改革下月生效 簡化轉板縮禁售期

研發企業設新財務資格測試

GEM公司轉板除維持現有途徑外，新「簡化轉板機制」讓申請轉板公司毋須委任保薦人及刊發招股文件，但必須符合3年業績期及至少50%交易日的每日成交額最低5萬元等。在回應意見中，一間從事中小企業投資匿名投資管理公司建議將金額定為5萬元以下，因不乏控股股東持股較集中且流動性較低公司，在GEM上市籌資後較大機會符合主機板上市要求，但設較高每日成交額將降低有關公司上市積極性，但港交所仍維持原建議。在公司上市財務資格方面，維持現規定外，新增為從事研發高增長企業推財務資格測試，市值相等或超過2.5億元，比現行最少1.5億元市值為高，收益於兩個年度合計不低於1億元，且按年增長，研發開支於兩個年度合計不低於3000萬元，每年佔總營運開支不低於15%。現行首次上市公司則要求最近兩個年度經營活動產生最少3000萬元，這項要求仍會保留。

業界：未改善高昂上市成本

香港證券及期貨專業總會在回應文件中認為，新資格測試門檻只從開支比率出發，沒有詳細表明交易所是否關注有關研究事項及成果，可導致部分公司僅粉飾相關活動以獲得上市資格。此外，GEM申請最低市值較國際市場高，對可能沒有盈利且缺乏淨運營現金流的公司屬相當高要求。香港證券業協會指出，縱使取消強制季度匯報規定和簡化轉主板機制合規成本，但對高昂的首次上市成本無任何改善建議。