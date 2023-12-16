港股大成交挾升390點 曾逼17000 內地大額放水 A股反倒跌兼外資淨走42億

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日早段最高見16,964點，升3.43%，午後升勢轉弱，收市升390點或2.38%，報16,792點，升穿10天線（16,411點），惟20天線（16,928）得而復失；國指升126點或2.28%，報5700點；恒生科技指數收報3780點，升2.22%。三大指數均是12月初以來最大升幅。大市昨成交金額1362億元，較上日增加逾三成，亦是兩周以來新高。不過北水連續第二日淨流出，昨日一共沽出39.63億元，兩日合計淨流走近137億元。當中騰訊（0700）昨日遭北水淨沽出18.39億元；小米（1810）亦錄得2.42億元淨流出，美團（3690）就錄1.59億元淨入。

科網股受捧 騰訊揚2.6%

雖然人行「放水」創單月新高，不過A股先升後向下，上證指數收報2942點，跌16點或0.56%；深證成指收報9385點，跌32點或0.35%。上證指數全周合計跌0.91%，深證成指累跌1.76%。南水北上合計淨流出41.66億元人民幣，終止單日流入走勢。

藍籌股方面，東方海外（0316）收市升9.37%，收報103.3元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌2.04%，收報72.1元，成最差藍籌。此外，昨開市時段已流傳港交所（0388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將於明年離職消息，股價昨收市升4.4%至259.8元。

近日表現疲弱的科網股終有起色，騰訊收市升2.61%至314.4元，京東（9618）更重回「紅底股」之列（見表），本周傳出放棄遊戲業務的嗶哩嗶哩（9626）昨日亦回升4.5%至95.45元。

內房股受北京、上海再降首期措施所帶動，融創（1918）收市大升16.3%至1.57元；龍湖（0960）升6.29%至13.18元；碧桂園（2007）及中海外（0688）分別升5.13%及3.8%。

中證監放寬「必須回購」條件

另外中證監昨晚發布《上市公司股份回購規則》以盡可能提高回購便利度，包括將「必須回購」的觸發條件放鬆，如連續20個交易日內股價收市累計跌幅達30%，下調至20%。