moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地工業生產升6.6% 零售遜預期

【明報專訊】國統局公布11月份主要經濟數據，工業生產按年升6.6%，勝預期的5.7%，惟零售銷售升10.1%，低於預期的12.5%，且按月輕微收縮。另首11個月固定資產投資按年升2.9%，稍低於預期的3%，其中製造業及基建投資增長抵消房地產投資的疲弱。有分析師指出，去年同期疫情嚴重以致出現低基數效應，料內地今年經濟增長或可達到5.2%。

首11月固投增2.9% 略低預期

期內，工業生產按年增6.6%，按月略為增長0.87%，今年首11個月升4.3%。當中，11月份汽車製造業升20.7%、電子設備相關製造業升10.6%。以主要產品劃分，新能源汽車11月按年增35.6%，較10月份增幅擴大；由於基數影響，智能手機按年增幅由10月份升1.1%大幅增加至25.1%。

固投方面，首11個月按年增長2.9%，連續8個月放緩後略為企穩，當中製造業和基礎設施投資分別升9%及5.8%，惟房地產開發投資的跌幅擴大0.1個百分點至9.4%，跌幅繼續擴大，而商品住宅銷售額跌幅再擴大0.6個百分點至4.3%。另據高盛按單月估計，11月份固投按年增長2.9%，較10月的1.3%加快，主要受惠於製造業和基礎設施投資，分別升7%及4.8%。至於房地產投資，由10月份按年跌11.3%收窄至11月的跌10.5%。

11月零售銷售按年增長10.1%，連續4個月升幅擴大，惟按月稍跌1.9%。按消費類型劃分，餐飲收入增長25.8%，按月升16.3%；商品零售升8%，按月則跌4.17%。

分析料內地今年經濟仍可增5.2%

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，去年同期內地疫情嚴重，打擊經濟活動故解讀11月按年變幅數據要特別小心。上月零售銷售按月出現倒退，反映消費動力仍然疲弱，但零售與房地產以外的其他服務業或有所改善，工業表現亦進一步回穩。而內地至今推出的穩定措施似乎仍未足以扭轉房地產領域的疲態，在數據公布前北京及上海均再推措施以穩定樓市，不排除內地仍會推出更多振興樓市措施。不過該行認為，由於去年基數較低，該行預期內地今年經濟增長仍有機會達到5.2%，明年經濟增長或放緩至4.8%。