內地工業生產升6.6% 零售遜預期

首11月固投增2.9% 略低預期

期內，工業生產按年增6.6%，按月略為增長0.87%，今年首11個月升4.3%。當中，11月份汽車製造業升20.7%、電子設備相關製造業升10.6%。以主要產品劃分，新能源汽車11月按年增35.6%，較10月份增幅擴大；由於基數影響，智能手機按年增幅由10月份升1.1%大幅增加至25.1%。

固投方面，首11個月按年增長2.9%，連續8個月放緩後略為企穩，當中製造業和基礎設施投資分別升9%及5.8%，惟房地產開發投資的跌幅擴大0.1個百分點至9.4%，跌幅繼續擴大，而商品住宅銷售額跌幅再擴大0.6個百分點至4.3%。另據高盛按單月估計，11月份固投按年增長2.9%，較10月的1.3%加快，主要受惠於製造業和基礎設施投資，分別升7%及4.8%。至於房地產投資，由10月份按年跌11.3%收窄至11月的跌10.5%。

11月零售銷售按年增長10.1%，連續4個月升幅擴大，惟按月稍跌1.9%。按消費類型劃分，餐飲收入增長25.8%，按月升16.3%；商品零售升8%，按月則跌4.17%。

分析料內地今年經濟仍可增5.2%

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，去年同期內地疫情嚴重，打擊經濟活動故解讀11月按年變幅數據要特別小心。上月零售銷售按月出現倒退，反映消費動力仍然疲弱，但零售與房地產以外的其他服務業或有所改善，工業表現亦進一步回穩。而內地至今推出的穩定措施似乎仍未足以扭轉房地產領域的疲態，在數據公布前北京及上海均再推措施以穩定樓市，不排除內地仍會推出更多振興樓市措施。不過該行認為，由於去年基數較低，該行預期內地今年經濟增長仍有機會達到5.2%，明年經濟增長或放緩至4.8%。